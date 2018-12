El parlamento asturiano acogerá en enero diez sesiones de la comisión de investigación de cursos de formación

Publicado 04/12/2018 12:20:37 CET

Críticas de PP, Podemos y Ciudadanos al PSOE, al que acusan de intentar frenar la labor de controlo de la Junta General

Los portavoces de la Junta General del Principado de Asturias han acordado este martes habilitar el mes de enero, desde el día 8 al 31, para acoger sesiones de las comisiones de investigación que están en marcha y de trabajos legislativos.

La reunión, a petición de Podemos, duró una hora y media en la que se produjo un amplio debate en el que Podemos pedía más días para las comisiones y el PSOE, partido que gobierna, quería dar más prioridad para la actividad legislativa. Tras muchas discusiones y cesiones se acordó que el mes de enero contará con diez sesiones para la comisión de investigación de cursos de formación y seis para la comisión que investiga la gestión de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA).

En la reunión también se acordó que la ley de Incapacidad laboral se tramite en el pleno del día 21 de diciembre por lectura única. "Ha habido mucho debate", ha reconocido el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos Líndez.

Los socialistas elaboraron una propuesta de cronograma de la actividad en la Cámara hasta el final de legislatura y la trasladaron a los distingos grupos parlamentarios este lunes. Si fue tan apurado en el tiempo, Marcos Líndez, ha dicho que se debe a que es un documento "muy trabajado". En cualquier caso, el socialista se ha considerado satisfecho con el acuerdo, porque considera que se da prioridad a la actividad legislativa, y también se incluyen sesiones para comisiones de investigación, aunque Marcos Líndez ha criticado que la oposición abuse de este recurso con la intención de erosionar al Gobierno. "Nuestra intención es la de un equilibrio en la actividad parlamentaria, con prioridad para legislar, que es para lo que nos han elegido", ha dicho.

No obstante, grupos como PP, Podemos y Ciudadanos se han mostrado muy críticos, también en declaraciones a los periodistas tras la reunión, por la actitud de los socialistas.

El diputado del PP Agustín Cuervas-Mons ha considerado "una vergüenza" la forma de actuar de los socialistas, al remitir una propuesta "a última hora".

Ha dicho que el interés del PSOE por la actividad legislativa es "mentira" y que lo único que pretenden es que no se hable de las investigaciones parlamentarias. "Desde el Gobierno se han querido entorpecer, no quieren que se hable de UGT y de los cursos de formación", ha señalado. Ha insistido en que el PSOE intenta ahora presentar leyes "a calzador" para tapar esa actividad investigadora. "Es inconcebible que presenten cinco proyectos de ley en el último periodo de sesiones, saben que no va a dar tiempo", ha explicado.

Por parte de Podemos, su portavoz, Enrique López, se ha referido al debate "duro" y "tenso" que se produjo en la reunión y ha criticado no sólo al PSOE, sino también a IU, a los que ha acusado de haber "amenazado" con no habilitar el mes de enero. Ha dicho que la formación morada siempre apostó por combinar en enero los trabajos legislativos con los de investigación. López ha defendido el derecho de las comisiones de investigación a desarrollar su trabajo, frente a quienes pretenden "amputar" su labor.

Nicanor García, de Ciudadanos, ha dicho que tanto PSOE como IU han tratado de "obstruir" unas comisiones de investigación que son "fundamentales".