El Parlamento impone al Principado la búsqueda de una alternativa para la depuradora de Trevías (Valdés)

El diputado del PP de Asturias José Felgueres durante su intervención este jueves en el Pleno de la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que insta al Ejecutivo autonómico a suspender la licitación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Trevías (Valdés) y buscar una nueva ubicación fuera del centro del núcleo urbano. La iniciativa ha salido adelante gracias al apoyo de PP, Vox, Foro Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, frente al voto en contra de los socios del Gobierno asturiano, PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies.

El texto aprobado exige la revisión del proyecto actual para descartar la ubicación prevista, situada cerca de viviendas, un centro de salud y un colegio, y evaluar alternativas técnicas que cuenten con el consenso vecinal. La votación se ha repetido en este pleno tras el empate registrado en la sesión anterior, motivado por la ausencia de una diputada de Vox, lo que ha permitido esta vez el triunfo de la oposición.

El diputado del PP José Felgueres, encargado de defender la propuesta ante la presencia de vecinos de la parroquia de Trevías en la tribuna, ha subrayado que no se trata de una negativa al saneamiento, sino de una cuestión de "sentido común". "Presentamos una iniciativa idéntica porque es lo que nos piden los vecinos: depuradora sí, pero no en el centro del pueblo", ha aseverado Felgueres, quien ha criticado la "falta de paciencia" del Gobierno hacia unas reivindicaciones que buscan evitar "olores, ruidos y molestias durante generaciones".

PIDEN ESPERAR A LOS INFORMES TÉCNICOS

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista René Suárez ha justificado el rechazo de su formación tras defender dos enmiendas que no fueron aceptadas por el PP, y con las que buscaba supeditar la decisión final a las consultas técnicas realizadas esta semana a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Cuota).

Suárez ha negado que la ubicación sea "arbitraria" y ha señalado que existen fuertes condicionantes por riesgo de inundación y protección de terrenos agrícolas que limitan las alternativas en las vegas de Trevías. "En un gobierno responsable, no hacer nada no es una solución", ha replicado al PP, acusándoles de rechazar una postura unánime por intereses partidistas.

En la misma línea, Delia Campomanes (IU-Convocatoria) ha defendido la necesidad de esperar a que se resuelvan las consultas técnicas iniciadas tras las recientes reuniones con los vecinos. Aunque ha admitido "errores" previos en el diálogo y la transparencia por parte de la Administración y del Ayuntamiento de Valdés, ha sostenido que no pueden posicionarse en contra de una infraestructura "medioambientalmente necesaria" si no aparecen alternativas viables tras los informes oficiales.

Desde el Grupo Mixto, los apoyos han llegado con matices. Covadonga Tomé ha votado a favor "por respeto a los vecinos", aunque ha cargado duramente contra el PP por, a su juicio, "utilizar y manipular" a los afectados. Tomé ha reprochado al Gobierno que las consultas a la Cuota y Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) "deberían haber estado hechas ya".

Adrián Pumares (Foro) ha reiterado su apoyo al considerar "inasumible" que el diálogo con la ciudadanía se produzca "una vez que la situación se ha desbordado" y los vecinos se ven obligados a protestar.

Finalmente, Gonzalo Centeno (Vox) ha comparado la gestión del Ejecutivo de Adrián Barbón con "el perro del hortelano", acusando al socialismo de "sectarismo" por no admitir soluciones lógicas planteadas por la oposición y los propios vecinos de Valdés.