El paro sube en 1.646 personas en enero en Asturias hasta los 52.843 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.646 personas en enero en Asturias en relación al mes anterior (+3,2%) hasta los 52.843 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de enero, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces en Asturias (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2022.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 2.525 parados, lo que supone un 4,6% menos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 93 menos (-2.61%); Agricultura, 26 menos (-2.96%), mientras que se incrementó en Servicios, 1559 más (+4.11%); Sin empleo anterior, 108 más (+2.07%); Industria, 98 más (+2.69%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (39.463), Sin empleo anterior (5.321), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (851), Construcción (3.468), Industria (3.740).

En cuanto a sexos, de los 52.843 desempleados registrados en enero, 30.836 fueron mujeres, 936 más (+3,1%) y 22.007, hombres, lo que supone un aumento de 911 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+4,3%).

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 55 parados más que a cierre del pasado mes (+1,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.792 desempleados (+3,8%).

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Andalucía (+8.046), Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113), excepto en Baleares en donde el desempleo se redujo un 1.260 persona. y en MELILLA con un descenso de 10 desempleados.

CONTRATACIÓN

En enero se registraron 17.944 contratos en Asturias, un 1,7% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 5.706 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,5% inferior a la de enero del año anterior y 12.238, contratos temporales (un 1,8% menos).

Del número de contratos registrados en enero, el 68,2% fue temporal (frente a un 73,98% del mes anterior) y un 31,8%, indefinidos (el mes precedente fue un 26,02%).

