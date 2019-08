Los participantes del 52º Descenso Folclórico del Nalón tendrán que salir y volver a entrar del río por primera vez

Actualizado 09/08/2019 19:36:15 CET

Descenso Folklórico del Nalón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/POLA DE LAVIANA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Laviana, y presidente de la 'Asociación Amigos del Descenso', Pablo Vázquez, ha anunciado una novedad en cuestión de seguridad para la edición número 52 del Descenso Folklórico del Nalón en Laviana, que consiste en que "es la primera vez" que "hay que salir del río y volver a entrar". El descenso tendrá lugar el 17 de agosto y contará con un programa festivo, con una duración de cuatro días --del 16 al 19 de agosto--.

Este año, a raíz de las riadas que hubo en invierno se vio afectada toda la zona de La Chalana, donde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) está trabajando "a marchas forzadas" para dejarlo todo "perfecto" para el día del descenso, ha asegurado el presidente de la asociación en declaraciones a Europa Press.

No obstante, hay "un pequeño tramo" a mitad del recorrido a la altura del pueblo de Iguanzo, de unos 120 metros, en el que no se puede hacer una actuación por motivos ecológicos, y donde "no es posible meter una excavadora ni hacer ningún cambio en el río", ha añadido Vázquez.

"Hemos considerado que estaba demasiado peligroso para las embarcaciones, ese tramo. Entonces se va a habilitar un pequeño carril, a un metro del río, en el que van a tener que salir por fuera", ha explicado el presidente de la asociación.

Por su parte uno de los miembros de la 'Asociación amigos del Descenso', Héctor Suárez, ha asegurado que el hecho de que haya que salir del río para volver a entrar "es lo que más preocupa a las embarcaciones", ya que "no sabes qué va a pasar hasta que llegas al río" y que hay "un desconocimiento de la situación".

El 'Descenso Folklórico del Nalón' es un desfile acuático y de tono humorístico que se celebra en el río Nalón a su paso por el concejo de Laviana. Se trata de un festival lúdico en el que los distintos grupos y peñas descienden por el río con diferentes embarcaciones de creación propia, las cuales se refieren a temáticas diferentes. El festival fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en su anterior edición.

El desfile comienza cuando los participantes se dirigen hacia Puente de Arco (Puente d'Arcu), donde se entona la canción popular de Chalaneru, a modo de himno. Una vez cantada se inicia el descenso por el río para llegar al puente de La Chalana --kilómetro y medio más abajo--.

La organización del descenso ha indicado que este año se pretende profundizar en iniciativas procedentes de otras ediciones como la parcelación del prado y un programa de ocio y cultura alternativo, entre otras cosas.

"Una de las cosas bonitas que tiene el Descenso Folclórico es el compañerismo que se respira", donde "incluso se comparten técnicas", ha señalado el presidente de la 'Asociación Amigos del Descenso'.