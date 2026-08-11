El Paseo de la Ría de Avilés acoge una muestra de fotografía sobre las condiciones de vida de los desplazados

Exposición - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de la Ría acogerá hasta el 7 de septiembre la exposición de fotografías 'Vidas desplazadas. Derechos en suspenso', organizada por Médicos del Mundo. La muestra reúne fotografías de distintas ediciones del 'Premio Luis Valtueña' tomadas en contextos de desplazamiento forzado, tanto interno como transfronterizo. Todas comparten una misma urgencia: visibilizar los problemas que enfrentan las personas obligadas a huir.

Esta muestra, que pretende despertar conciencias e interpelar a las miles de personas que pasean en medio de la tranquilidad del puerto deportivo y la orilla de la Ría, propone un acto de memoria y denuncia, pero también de esperanza, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

La exposición, que ha sido presentada esta mañana por el concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, y el miembro de la junta directiva de Médicos del Mundo, Julio Alonso, consta de unas imágenes en las que habitan mujeres embarazadas que no disponen de atención prenatal ni saben si alguien podrá asistir sus partos; niños que se protegen del asedio de los grupos armados; personas heridas por la guerra o por el olvido; cuerpos que sobreviven en campamentos improvisados, sin agua ni medicinas; y también gestos de cuidado mutuo, redes de afecto y dignidad que resisten en la sombra.

Inspirado en el espíritu del Premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria y en el compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, este trabajo fotográfico no se limita a documentar el dolor, sino que busca mirar con, no solo mirar a. "Cada imagen es una invitación a detenerse, a escuchar con los ojos, a cuestionar las estructuras que convierten la salud en un privilegio y el desplazamiento en una condena silenciosa", afirman desde la ONG.