El eclipse total de Sol sume a más de la mitad de España en una profunda e histórica oscuridad

1110394.1.260.149.20260812203559 Corbera d’Ebre durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). Este es el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. - LORENA SOPENA / Europa Press

Los 62 segundos que ha durado la totalidad en el Observatorio de Yebes terminan con un gran aplauso: "Alucinante, ¡qué maravilla!"

YEBES (GUADALAJARA), 12 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Alfonso Herrero)

El eclipse total de Sol ha sumido este miércoles 12 de agosto a más de la mitad del país en una profunda e histórica oscuridad, ya que es el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto el último fue en 1912.

La franja de totalidad del eclipse, el primero de los tres que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028, ha pasado por trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

Durante el eclipse solar total, la Luna se ha situado directamente frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar. Se trata de un espectáculo excepcional, visible por última vez desde Europa continental en 2006.

España ha sido el mejor lugar del mundo para disfrutar del evento, con el Sol bajo el horizonte en el momento de la totalidad. La franja de oscuridad ha entrado por el noroeste peninsular y ha cruzado el país de oeste a este.

Al coincidir el fenómeno con el atardecer, la visibilidad no ha dependido solo de estar dentro de la franja de totalidad, sino que también ha sido necesario contar con un horizonte despejado hacia el oeste.

Así, los primeros en sumergirse en una sobrecogedora oscuridad han sido los gallegos y los últimos en ver el eclipse total han sido los de Islas Baleares. La mayor duración del eclipse total se ha registrado en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón, donde la totalidad rondará alrededor de un minuto y 40 segundos.

En La Coruña, la duración del eclipse total ha sido desde las 20 horas 27 minutos y 35 segundos hasta las 20 horas 28 minutos y 50 segundas, y el máximo del eclipse ha sido a las 20 horas 28 minutos y 13 segundos, mientras que en la Palma ha tenido lugar entre las 20 horas 31 minutos y 13 segundos y las 20 horas 32 minutos y 49 segundos, y el máximo del eclipse ha sido a las 20 horas 32 minutos y 01 segundo.

Otras de las ciudades que han podido disfrutar de este acontecimiento histórico han sido Bilbao, donde el máximo del eclipse ha sido a las 20 horas 27 minutos y 30 segundos; León, a las 20 horas 29 minutos y 07 segundos; Burgos, a las 20 horas 29 minutos y 12 segundos; Zaragoza a las 20 horas 29 minutos y 38 segundos; Castellón, a las 20 horas 31 minutos y 58 segundos; o Valencia, a las 20 horas 32 minutos y 54 segundos.

En ciudades como Madrid o Barcelona se ha podido observar un eclipse parcial casi completo, de entre el 80 y el 90 por ciento, pero no ha llegado a la oscuridad total.

EL ECLIPSE DESDE EL OBSERVATORIO DE YEBES, PUNTO OFICIAL

La sede oficial de seguimiento del eclipse solar total elegida por el Gobierno ha sido el Observatorio de Yebes en Guadalajara. Se trata del mayor observatorio del IGN, situado a 80 kilómetros de Madrid y a 930 metros de altitud, que ha acogido la retransmisión en directo con expertos del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Agencia Espacial Española (AEE), además de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

Autoridades con sus familiares y escoltas; agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de Protección Civil; investigadores y medios de comunicación, han seguido el eclipse desde una de las azoteas del Observatorio de Yebes.

Entre los asistentes al evento oficial del eclipse se encontraban la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; o el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, así como el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés.

Minutos antes de la totalidad un trabajador ha avisado de que se aproximaba "lo importante" y el momento de mirar el 'anillo de diamantes'. "Todos a mirar", ha dicho la ministra Morant al instante.

Los 62 segundos que ha durado la totalidad en el Observatorio de Yebes han concluido con un gran aplauso y con los asistentes visiblemente emocionados. "¡Alucinante, qué jodida maravilla!", ha comentado uno de los espectadores.

Tras finalizar el periodo de totalidad, el mismo trabajador que unos momentos antes avisaba de la llegada de la oscuridad total advertía ahora: "¡Gafas ya!".

Uno de los niños que se encontraba en la azotea ha lamentado que el evento haya sido corto. "¡Qué bonito, pero ha durado muy poco!", ha trasladado a sus acompañantes.

"Ha sido una locura"; "Yo no me lo imaginaba tan bonito"; "¡Qué pasada!"; o "Un espectáculo", han sido otros de los comentarios que se han escuchado entre los asistentes al evento oficial del eclipse.

"¡QUÉ PUNKY NO MIRAR EL TELÉFONO Y DISFRUTAR DE ALGO ÚNICO!"

Los astronautas se han mostrado emocionados ante el eclipse. "¡Qué punky no mirar el teléfono y disfrutar de algo único!", ha celebrado Sara García, que ha destacado que en la sociedad "hay pocas ocasiones" en la que todos los ciudadanos estén "entusiasmados con algo tan único".

Por su parte, Pablo Álvarez ha asegurado que cuando tenía once años ya marcó en el calendario este 12 de agosto de 2026 para poder ver el eclipse total de Sol. "Estuve investigando y este lo tenía marcado desde entonces porque pasaba por encima de mi ciudad, León", ha afirmado.

Minutos después del evento, la ministra Diana Morant ha asegurado que ha quedado "fascinada" tras disfrutar del eclipse total de Sol desde el Observatorio de Yebes.

MORANT: "LLEVO UNA SONRISA QUE CREO QUE ME VA A DURAR DÍAS"

"Llevo una sonrisa en la boca que creo que me va a durar días, ha superado mis expectativas, no era como me lo imaginaba. El universo es tan imponente que te deja fascinado", ha dicho Morant en declaraciones a Europa Press minutos después de finalizar la totalidad del eclipse.

Al ser preguntada sobre el balance que hace de la preparación del eclipse, la responsable de Ciencia ha apostado por "hacerlo después" pero ha deseado haber "conseguido contarle a la gente que hoy era un día muy especial, que iba a impactar en sus corazones, en su vida, en su conciencia, en su manera de entender la vida".

"Esto es ciencia, que al final la ciencia y el conocimiento nos ha llevado a entender el cielo y todo lo que es la vida. Hemos visto la estrella que nos da vida, el Sol, y espero que hayamos conseguido además que la gente haya estado en condiciones de seguridad y creo que esto es muy bonito", ha celebrado.

Por su parte, el presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha señalado que el eclipse total solar es "el Mundial de la Astronomía".

"Hoy es la final. España está jugando la final. Está liderando la final, de hecho no hay competición posible", ha subrayado este miércoles Cigudosa en declaraciones a los medios.

El 'número 2' de Ciencia ha reconocido el "problema de logística" que se ha generado ante la llegada de "millones de visitantes para observar el eclipse", lo que ha requerido por parte del Gobierno de "una coordinación extraordinaria".