PAU 2026 en Asturias: calendario oficial de exámenes y dónde te toca según tu centro

Archivo - Estudiantes haciendo la PAU en la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ya tiene todo listo para el inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Asturias. La convocatoria ordinaria se desarrollará durante los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria quedará reservada para los días 6, 7 y 8 de julio.

Para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes, el Vicerrectorado de Estudiantes ha habilitado un total de 16 sedes examinadoras distribuidas por toda la geografía asturiana, divididas por criterios de cercanía según el centro de bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de procedencia del alumnado.

A continuación, se detalla la distribución completa de las sedes por localidades y los horarios oficiales de las pruebas:

SEDES EN OVIEDO (Sedes 1 a 5)

Sede 1: Aulario "A" - Campus El Milán. Asignado a Alumnos libres, Alumnos NEAE y CIFP Cerdeño.

Sede 2: Edificio Departamental - Campus Humanidades. Albergará al IES Aramo, Escuela de Arte de Oviedo, Col. Palacio de Granda, IES Pando y Col. Los Robles-Peñamayor. (Sede especial para materias de Artes y Música).

Sede 3: Aulario 2 - Fac. Economía y Empresa. Para alumnos del Col. Dulce Nombre de Jesús, Col. École, Col. Marista Auseva, Col. Palacio de Granda, Col. Santa María del Naranco - Alter Vía, IES Alfonso II, IES Aramo, IES Doctor Fleming e IES Pando.

Sede 4: Aulario 1 - Fac. Economía y Empresa. Para centros como CFE Fundación Padre Vinjoy, CFPE Academia Vetusta Oviedo, CFPE Escuela Europea-FPASPASIA, CFPE MEDAC, Col. Internacional Meres, Col. Loyola, Col. Santa Teresa de Jesús, Col. Santo Domingo de Guzmán, IES Astures, IES La Corredoria, IES La Ería, IES La Florida, IES Leopoldo Alas Clarín, IES Llarena e IES Pérez de Ayala.

Sede 5: Aulario CC. Jurídico-Sociales - Fac. Derecho. Destinado a una amplia lista que incluye a CFPE Estudios Múltiples Dentales, CFPE Formación Sanitaria Principado, CFPE UNENDO-Oviedo, CFPE Imagen, Sonido e Informática (Aceimar), Col. Amor de Dios, Col. Los Robles-Peñamayor, Col. San Ignacio, IES Arzobispo Valdés-Salas, IES César Rodríguez, IES Escuela de Arte, IES Escultor Juan de Villanueva, IES Margarita Salas, IES Monte Naranco, IES Noreña, IES Peñamayor-Nava, IES Ramón Areces, IES Río Nora, IES Río Trubia e IES La Fresneda.

SEDES EN GIJÓN (SEDES 6 A 8)

Sede 6: Aulario Sur - EPI Gijón. Asignado a Col. La Asunción, Col. Virgen Mediadora, Col. FP López y Vicuña, IES El Piles, IES Jovellanos, IES Número 1, IES Roces e IES Rosario Acuña.

Sede 7: Aulario Norte - EPI Gijón. Alberga a centros como CIFP de Hostelería y Turismo, CFPE Ovida Formación-Ovida, CIFP Sect. Indust. y de Serv. "La Laboral", CFPE Turivivés Formación, CFPE UNENDO-Gijón, Col. Corazón de María, Col. La Corolla, Col. La Inmaculada, Col. Montedeva, Col. San Eusebio, IES Calderón de la Barca, IES Candás, IES Emilio Alarcos, IES Fernández Vallín, IES Luces, IES Mata Jove, IES Montevil e IES Padre Feijoo.

Sede 8: Edificio Polivalente - EPI Gijón. Para el Col. Corazón de María, IES Universidad Laboral, IES Doña Jimena e IES Víctor García de la Concha. (Sede especial para materias de Artes y Música).

SEDES EN AVILÉS (SEDES 9 A 11)

Sede 9: Polideportivo de El Quirinal. Para Col. San Fernando, IES Cristo del Socorro, IES Isla de la Deva, IES Número 5, Col. Paula Frassinetti, CPPE Europeo Formación, CPPE Cabruñana y CIFP del Deporte Avilés.

Sede 10: IES Ramón Menéndez Pidal. Asignado a Col. Salesiano Santo Ángel, CPFE Rozona, CIFP Avilés, CPPE Asturias Educación, IES La Magdalena, IES Ramón Menéndez Pidal, IES Salinas, IES Selgas e IES Virgen de la Luz. (Sede especial para materias de Artes y Música).

Sede 11: IES Carreño Miranda. Recibe al IES Corvera, IES Carreño Miranda e IES Pravia.

OTRAS ZONAS DE ASTURIAS (Sedes 12 a 16B)

Sede 12 (Mieres): Campus de Mieres. Para Col. Sagrada Familia-El Pilar, IES Bernaldo de Quirós, IES La Baña, IES Sánchez Lastra, IES Santa Cristina de Lena, IES Valle de Aller e IES Valle de Turón.

Sede 13 (Langreo): IES Jerónimo González. Recibe a CIFP Comunicación, Imagen y Sonido Langreo, Col. Beata Imelda Santo Tomás, IES Alto Nalón, IES Cuenca del Nalón, IES David Vázquez Martínez, IES Jerónimo González, IES Juan José Calvo Miguel, IES La Quintana, IES Santa Bárbara e IES Virgen de Covadonga.

Sede 14 (Llanes): IES Avelina Cerra. Para IES Avelina Cerra, IES El Sueve, IES Infiesto, IES Llanes e IES Rey Pelayo.

Sede 15(Cangas del Narcea): IES Cangas del Narcea. Para el propio IES Cangas del Narcea e IES Concejo de Tineo.

Sede 16A (Luarca): IES Carmen y Severo Ochoa. Para dicho centro e IES Galileo Galilei.

Sede 16B (Tapia): Tapia. Destinado al IES Elisa y Luis Villamil e IES Marqués de Casariego.

*Nota importante sobre Artes y Música: El alumnado de estas disciplinas de Oviedo, Gijón y Avilés realizará los exámenes específicos en las sedes 2, 8 y 10, respectivamente. Esto afecta a materias como Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Análisis Musical II, Coro y Técnica Vocal II e Historia de la Música y de la Danza.

**Novedad en Cangas del Narcea: Por primera vez, se realizará el examen de Dibujo Artístico II directamente en la Sede 15 (Cangas del Narcea).

HORARIOS OFICIALES DE LOS EXÁMENES (CONVOCATORIA ORDINARIA)

Los exámenes están organizados en franjas de mañana y tarde, con periodos de descanso intermedios de una hora. El calendario se distribuye de la siguiente forma:

Martes 2 de junio (Tarde)

14:30 h: Constitución del tribunal

15:30 h: Llamamiento

16:30 - 18:00 h: Lengua Castellana y Literatura II

18:00 - 19:00 h: Descanso

19:00 - 20:30 h: Primera Lengua Extranjera II

Miércoles 3 de junio (Mañana y Tarde)

09:00 - 10:30 h: Historia de España

10:30 - 11:30 h: Descanso

11:30 - 13:00 h: Historia de la Filosofía

13:00 - 14:00 h: Descanso

14:00 - 15:30 h: Análisis Musical / Matemáticas / Latín

15:30 - 16:30 h: Descanso

16:30 - 18:00 h: Artes Escénicas / Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales

18:00 - 19:00 h: Descanso

19:00 - 20:30 h: Dibujo Artístico / Ciencias Generales

Jueves 4 de junio (Mañana y Tarde)

09:00 - 10:30 h: Tecnología e Ingeniería / Coro y Técnica Vocal / Biología / Empresa y Diseño de Modelo de Negocios

10:30 - 11:30 h: Descanso

11:30 - 13:00 h: Diseño / Historia de la Música y de la Danza / Química / Geografía

13:00 - 14:00 h: Descanso

14:00 - 15:30 h: Fundamentos Artísticos / Literatura Dramática / Física / Griego

15:30 - 16:30 h: Descanso

16:30 - 18:00 h: Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica / Dibujo Técnico / Geología y CC. Ambientales / Historia del Arte

18:00 - 19:00 h: Descanso

19:00 - 20:30 h: Dibujo Técnico Aplic. Artes Plásticas / Movimientos Culturales y Artísticos / Segunda Lengua Extranjera