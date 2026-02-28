El PDM cerró 2025 con la cifra más alta de abonados

Presentación de los datos de abonados del PDM - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García , el concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, Jesús Abad, y el director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez, han informado este sábado que el Patronato Deportivo Municipal de Siero cerró 2025 con la cifra más alta de abonados de su historia, 10.584 socios.

Por parroquias, los abonados de zona urbana representan un 74%, los de la zona rural un 15% y los de otros concejos un 11%. Tal y como detallaron los ediles, por edades, la franja de edad de14 a 64 años es la que mayor número de abonados concentra, alcanzando los 7.695.

Por localidades, de zona urbana, el Patronato cuenta con 2.989 socios de Pola de Siero, 2.568 de Lugones, 1.488 de La Fresneda y 758 de El Berrón, lo que representa el 74% del total - 7.803 abonados-.

Respecto a zona rural, 1.655 vecinas y vecinos de 11 parroquias diferentes pertenecen al PDM, un 15% del total. Del resto de concejos de Asturias, destacan, por número, los socios de Oviedo, Llanera y Noreña con 585, 369 y 252 socios respectivamente. Dentro del total de abonados, representa un 11%, es decir 1.126 abonados.

Respecto a la evolución de abonados a lo largo de los últimos 10 años, los concejales recordaron el notable descenso en 2020, con motivo de la pandemia de la COVID-19, bajando a los 6.823 abonados.