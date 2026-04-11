Peláez critica la utilización "torticera" de la derecha del Ayuntamiento de Gijón aprovechando la tragedia de Cerredo

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha considerado este sábado "muy grave" el uso "torticero del PP y de las derechas con la tragedia de la Mina de Cerredo" y del informe elaborado por el Servicio General de Inspección. Además ha lamentado la "utilización de una institución pública como es el Ayuntamiento de Gijón para atacar al Presidente y al Gobierno del Principado aprovechando esa tragedia".

"Creo que el PP y Foro dieron un paso más y han utilizado una institución pública como es el Ayuntamiento de Gijón. Quiero hacer un llamamiento directamente a la Alcaldesa, si es que ella manda en el Ayuntamiento de Gijón, si es ella la responsable de esas peticiones de dimisión o si no manda y el Ayuntamiento de Gijón es una jaula de grillos como ya han puesto de manifiesto en ocasiones anteriores", dijo Peláez.

Peláez hizo este sábado estas declaraciones después de que el jueves, el portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, y la alcaldesa Carmen Moriyón, exigiesen este jueves al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el cese inmediato de la presidenta de la Autoridad Portuaria gijonesa, Nieves Roqueñí, una vez conocido el informe sobre el accidente minero de Cerredo.

El consejero de Hacienda ha añadido que "de uno de los que salió --Jesús Martínez Salvador-- ya se sabe que esa es su forma de hacer y estar en política, porque para él es todo lo mismo, y de la otra --la alcaldesa Carmen Moriyón-- se retrata sola con sus declaraciones, como digo, instrumentalizando una institución que es de todos representativa, como es el Ayuntamiento de Gijón para hacer política partidista".

Guillermo Peláez ha insistido en que produce una "profunda tristeza por ver cómo las derechas están utilizando torticeramente una auténtica tragedia con cinco fallecidos para obtener exclusivamente réditos electoralistas".

"La verdad que es una profunda tristeza esa forma de hacer política de las derechas en Asturias. Queremos volver a recalcar que estamos hablando de un informe de la Inspección General de los Servicios solicitado expresamente por el Presidente del Principado para depurar todas las responsabilidades a todos los niveles y que cuando fue solicitado, las derechas se rieron porque dijeron que era poco menos que investigarse a sí mismos", dijo el consejero.

Además el consejero ha incidido en que lo que está haciendo PP, Foro y Vox es desviar el foco sobre los auténticos responsables de la tragedia que son los empresarios que desarrollaban en Cerredo una actividad ilícita.

"Lo vuelvo a repetir, nos parece que el cauce parlamentario sí es el apropiado para discutir entre las fuerzas políticas. Creo que instrumentalizar una institución representativa como el Ayuntamiento de Gijón debería producir sonrojo, por lo menos a las derechas y sobre todo a Foro Asturias y al Partido Popular. La estrategia de las derechas de centrar el foco en el Principado de Asturias está haciendo que no centremos el foco en el auténtico responsable que es Blue Solving, que se está depurando la responsabilidad penal en el juzgado", dijo.

COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

En este sentido ha manifestado el consejero que por el momento no hay ninguna imputación y ninguna responsabilidad subsidiaria imputada a la Administración del Principado de Asturias y ha añadido que si la hubiera "se depurarán las responsabilidades que tengan que depurarse".

En este punto ha querido constrastar las distintas formas de actuar de un gobierno progresista a un gobierno de derechas. "Precisamente hoy conocíamos que el gobierno de la Generalitat Valenciana reducía el personal funcionario en el juzgado, encargado de juzgar la Dana, de 5 a 1. Sin embargo, el gobierno del Principado de Asturias ha reforzado el juzgado de Cangas del Narcea para que se aceleraran al máximo las investigaciones y se esclarecieran los hechos con arreglo a la tragedia de Cerredo. Esa es la diferencia de funcionar entre gobiernos autonómicos", dijo.

Así ha insistido en que mientras los gobiernos de la derecha tratan de tapar, aquí en Asturias hay transparencia, luces y taquígrafos, y ha añadido que ese informe de la Inspección General de los Servicios también es un ejemplo.

Un informe, que ha insistido el consejero, "de momento el informe no ha puesto de manifiesto ninguna responsabilidad política". No obstante ha insistido en que se trata del "principio" y el Gobierno irá hasta el final "caiga quien caiga" porque ese es su compromiso firme, que cuando "se esclarezcan todos los hechos se depurarán todas las responsabilidades a todos los niveles".