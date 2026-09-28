Peláez defenderá en Bruselas la participación efectiva de las regiones en el marco financiero de la UE 2028-2034

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, participará este martes en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, en un encuentro de alto nivel sobre el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2034, donde defenderá "el mantenimiento de una financiación suficiente, estable y previsible para la política de cohesión y la participación efectiva de las regiones en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos".

En la reunión se darán cita representantes de la iniciativa EU Regions 4 Cohesion, red integrada por 149 territorios comunitarios que comparten criterios e intereses de cara a la negociación del futuro presupuesto de la Unión Europea. Peláez figura entre los cinco representantes de comunidades autónomas españolas que tomarán la palabra.

El representante del Ejecutivo autonómico trasladará ante la institución comunitaria que "la incorporación de nuevas prioridades al presupuesto europeo no debe debilitar la política de cohesión ni provocar una recentralización de su gestión". Para el Principado, el próximo marco financiero "debe preservar una verdadera dimensión territorial y permitir que las regiones participen directamente en las decisiones que afectan a sus procesos de transformación".