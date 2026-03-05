Peláez lamenta la "falta de rigor preocupante" de Queipo (PP) al hablar de ejecución presupuestaria

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha lamentado este jueves la "falta de rigor preocupante" del presidente del PP, Álvaro Queipo, al hablar de las cifras de ejecución presupuestaria en Asturias.

En unas declaraciones a los medios, Peláez ha asegurado que el porcentaje de ejecución de inversiones reales de 2025 en Asturias, del 69,1 por ciento --excluyendo los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)-- es "de los mejores de la legislatura" y no "un descalabro absoluto" como afirmó el líder del PP autonómico en una rueda de prensa una hora antes.

El titular de Hacienda ha juzgado "caótica" la rueda de prensa de Queipo, y ha lamentado la "falta de rigor" del líder 'popular', "confundiendo cifras y fases presupuestarias". "Se suma al error de este fin de semana con respecto al recargo provincial en el impuesto de actividades económicas que decía que lo pagaban los autónomos asturianos, cuando todo el mundo sabe que están exentas las personas físicas", ha apostillado.

Las cifras de ejecución presupuestaria, ha defendido el consejero, reflejan una ejecución de inversiones reales del 69,1%, cifra que se rebaja al 56,6 pr ciento si se incorporan los fondos MRR, cuyo plazo de ejecución no finalizará hasta mediados de este año. La ejecución global del presupuesto, ha agregado, fue del 92 por ciento.