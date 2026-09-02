Peláez responde al PP que el Gobierno ya mitiga el impacto de la inflación en las clases medias y trabajadoras

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha salido este miércoles al paso del anuncio realizado horas antes por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de una iniciativa fiscal para aliviar la carga de las familias ante el impacto de la inflación.

En unas declaraciones distribuidas por el Gobierno Peláez ha dicho que el Gobierno asturiano ya es "perfectamente consciente" de cómo impacta la inflación en las clases medias y trabajadoras. Por eso, aparte de una batería de rebajas fiscales, Peláez ha dicho que el Ejecutivo está reforzando el estado de bienestar y los servicios públicos, lo que repercute positivamente en el poder adquisitivo de las familias.

En este punto ha puesto como ejemplo la gratuidad de la matrícula universitaria, la red de escuelas gratuitas de 0-3 años o el refuerzo de la salud pública.

Peláez ha dicho que lo que de verdad pretende hacer el PP es una rebaja fiscal que beneficie a las grandes rentas y a los grandes patrimonios. " Frente a eso, el Gobierno del Principado de Asturias defiende los intereses de la mayoría social, de las clases medias y trabajadoras", ha afirmado.

Además, el dirigente asturiano ha dicho que los presupuesos de 2027 incluirán una reforma fiscal centrada en reforzar a las mencionadas clases.