Peláez subraya que la financiación autonómica "no puede ser un contrato de adhesión" y exige la convocatoria del CPFF

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado de Asturias y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, ha subrayado este jueves que la financiación autonómica "no puede ser un contrato de adhesión", sino que "tiene que ser el resultado de una negociación entre todas las partes implicadas", motivo por el que ha exigido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Desde el Principado de Asturias exigimos la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer la propuesta de reforma del modelo de financiación que nos anunció el Ministerio de Hacienda y que debe servir como base para una negociación multilateral", ha afirmado.

Peláez ha defendido un modelo de financiación autonómica "centrado en garantizar los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en toda España" y que tenga en cuenta "las necesidades específicas de Asturias".

El consejero ha indicado que, en ese proceso, la posición de Asturias será la defensa del acuerdo adoptado en la Junta General del Principado, con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias salvo Vox, así como de la Declaración de Santiago, suscrita por ocho comunidades autónomas.