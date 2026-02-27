Pendás lamenta la muerte del indigente hallado muerto en la calle

Archivo - El concejal de Servicios Sociales de Gijón, Guzmán Pendás, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales de Gijón, Guzmán Pendás, ha lamentado este viernes la muerte de Luis Ángel, el indigente encontrado muerto en este día.

Pendás, en declaraciones remitidas por el Consistorio gijonés, ha señalado que era una persona que estaba en situación de sinhogarismo, que pernoctaba en la calle Alfredo Truan.

Así lo ha indicado el mismo día que se ha celebrado en el Ayuntamiento la reunión de la Red de Inclusión Activa (Redia), donde se ha abordado, entre otras cuestiones, el problema del sinhogarismo.

Durante la reunión, se ha hecho un repaso extenso de las actividades celebradas en 2025 bajo la Redia. También se ha referido a la constitución del equipo facilitador, que ha considerado "fundamental" para que llevar todo el trabajo de la red a las diferentes administraciones.

Además, se ha hecho un repaso de la incorporación de nuevas entidades a la Redia, "que sigue creciendo", ha destacado. Se ha hecho hincapié, igualmente, en el manifiesto firmado por todas las entidades que forman parte de la Red en favor de las personas en situación de sin hogar.

En cuanto al traslado temporal de las personas usuarias del Albergue Covadonga mientras duren las obras de la reforma integral, ha apuntado que el grupo motor se sigue reuniendo y trabajando para abordar este asunto.

En cuanto a la planificación de la estrategia a seguir en el presente año 2026 y de las actividades de la Redia, ha apuntado que se basan en cuatro pilares.

En primer lugar, habrá un crecimiento de la red que seguirá aumentando e incorporando entidades, así como aumento de los recursos a disposición de las entidades que forman parte de la misma.

Pendás ha avanzado que habrá más herramientas y una digitalización de los procesos, así como un fortalecimiento estratégico y del modelo centrado en la persona.

Además, se quiere reforzar la sensibilización y la visibilización de la labor que hace la Red de Inclusión Activa y del problema del sinhogarismo en Gijón.

El edil, por otro lado, ha indicado que la consejera habló sobre el plan autonómico de inclusión y la ley de entidades del Tercer Sector, que ha considerado fundamental en la planificación de las políticas sociales.

Pendás, unido a todo ello, ha incidido en que en la reunión se ha puesto en relieve que hay un incremento de casos de sinhogarismo. Como dato, ha apuntado que desde la Redia se pasó de 23 intervenciones en 2024 a 60 actuaciones directas en 2025.

Ha resaltado, también, que se ha incrementado el número de familias que se acercan al Albergue Covadonga con menores a su cargo en situación de vulnerabilidad.

El concejal ha considerado, por ello, fundamental la colaboración entre las administraciones públicas, entidades del Tercer Sector y el conjunto del tejido comunitario. "Eso puede marcar la diferencia real en la vida de las personas", ha opinado.

Para Pendás, el sinhogarismo no se combate solo con recursos materiales, sino también "con coordinación, con sensibilidad y con la responsabilidad compartida".