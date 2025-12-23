Las pernoctaciones hoteleras en Asturias bajan un 4,2% en noviembre

Archivo - Ruta de los Molinos en Nava (Asturias) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en noviembre descienden un 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 215.072 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 1,43% más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 117.149 viajeros. Por nacionalidad, 101.253 eran residentes en España, el 86,43%, mientras que 15.895 (13,57%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 1% y los extranjeros aumentaron un 4,6%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 182.523 las realizaron residentes en España (un 84,87%), mientras que 32.549 (15,13%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 67,41 euros, lo que representa una subida del 5,6% interanual. En general, los precios subieron un 3,35% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en noviembre una ocupación del 35,82% y el sector hotelero empleó a 2.525 personas (un incremento del 4% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Cataluña (13,76%).