Piden 12 años de prisión para un pakistaní por maltratar, amenazar y robar dinero a su novia en Avilés

La vista oral se celebró este martes en Audiencia Provincial y quedó vista para sentencia OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de 12 años de prisión para un hombre de nacionalidad pakistaní acusado de maltratar y amenazar a su pareja, dejarla encerrada en casa sin llaves ni teléfono y quedarse con dinero que le había prestado ella para que pudiera arreglar sus papeles. La vista oral se celebró este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado en situación irregular en España y sin arraigo conocido, mantenía una relación sentimental con la víctima, con la que, con claro ánimo de causar una situación de temor y control sobre la víctima, actuaba de forma violenta, exigiéndole que le consiguiera los papeles para marcharse juntos a Oporto para posteriormente viajar a Pakistán, pese a la expresa la negativa de ella. Esto ocasionaba que, en muchas de estas discusiones que ocurrían en el domicilio común, en Avilés, acabara agrediéndola e insultándola, según el Ministerio Fiscal.

En concreto, en una fecha que no ha podido ser determinada pero en todo caso a principios de enero de 2023, el acusado la cogió fuertemente del pelo y del pecho. Estos episodios se fueron incrementando cuando el acusado, nuevamente con la intención de abandonar el país, le pidió a la víctima 1.500 euros para poder arreglar sus papeles, a sabiendas de que no iba a devolvérselos.

Además, a partir del día 23 de ese mes, el acusado, con la intención de conseguir su objetivo y para impedir que la mujer pudiera abandonar el domicilio común, la dejaba encerrada en la casa, sin llaves ni teléfono. Además, para causarle temor, valiéndose de un cuchillo, le profería expresiones del tipo: "si tú me lo pones fácil a mí para ir a Pakistán y luego volver, yo te lo voy a poner fácil a ti. Yo no quiero ir a Pakistán a quedarme. Yo quiero volver a España para ganar dinero y podérselo enviar a mi familia y ayudarles. Pero si tú me lo pones difícil, yo te lo voy a poner difícil a ti. Mira, si tú me lo pones difícil, que sepas que yo prefiero estar mejor aquí en España en una cárcel donde me den de comer que en mi país. Así que no me importa llevarte por delante".

Finalmente, la víctima consiguió abandonar el domicilio el 26 de enero de 2023, cuando el acusado se encontraba en el baño del inmueble y pudo coger unas llaves y un teléfono móvil, con el que llamó a la Policía.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 1.200 euros en concepto de las lesiones sufridas, con 1.500 en concepto de la cantidad supuestamente apropiada y con 3.000 euros más en concepto de daños morales, todo ello más los intereses legales correspondientes.