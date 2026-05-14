Piden un año de cárcel para un hombre que profirió insultos racistas a una brasileña en una calle en Avilés

Imagen de archivo de un vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de proferir insultos racistas y humillar a una mujer de nacionalidad brasileña con la que se cruzó en una calle de Avilés. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de conclusiones provisionales ante la Sección de Instrucción y Penal del Tribunal de Instancia de Avilés.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 04:00 horas del 29 de agosto de 2024, el acusado, acompañado de dos amigos contra los que no se dirige la acusación, se encontraba en la Avenida Fernández Balsera de Avilés cuando se encontró con la víctima.

Movido por "su intolerancia excluyente hacia las personas extranjeras y de piel negra", comenzó a molestarla, preguntándole de donde era. Ante la respuesta de la mujer, que le contestó que era brasileña, el acusado le preguntó: "¿Has llegado en patera?. De Nigeria o de Argelia", para a continuación pedirle que le enseñara el NIE y manifestarle expresiones como "no te entiendo, ¿hablas en español o en qué idioma hablas?".

A continuación, el acusado se encaró con la mujer e intentó quitarle las gafas, diciéndole que esas gafas las pagaban ellos con sus impuestos, y la siguió hasta llegar al parque de Las Meanas, donde le gritó "tenemos un airbnb, vente con nosotros, que seguro que cobras barato como las de tu país. Pero mejor no, que seguro que nos manchas por tu color de piel, si bien por esas fosas nasales te podemos dejar algo".

Las expresiones que empleó para referirse con carácter peyorativo a la procedencia de la mujer, el tono elevado de las mismas, el escenario en el que las pronunció -en un espacio público-, dejándola expuesta a quienes estaban en la vía pública en ese momento- y el hecho de que intentara quitarle las gafas, provocaron en la víctima sentimientos de humillación y de desprecio hacia sí misma en menoscabo de su dignidad.

El acusado se encontraba en el momento de los hechos afectado por el consumo de bebidas alcohólicas. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral, a resolver con la penalidad de primero conforme al principio de especialidad.

Concurre en el acusado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de embriaguez.

Si finalmente el acusado fuera condenado únicamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía considera que concurre en él la agravante de discriminación (el delito de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas ya lleva implícita esta discriminación, por este motivo no se especifica).

Por ello solicita que se condene al acusado a un año de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de ocho meses con cuota diaria de 12 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante cuatro años.

Subsidiariamente, y únicamente para el caso de que el acusado fuera condenado exclusivamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía solicita para el acusado la pena de 1 año de prisión. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la mujer con 2.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.