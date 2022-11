Piden cuatro años y medio de cárcel para un acusado de robo con violencia a un matrimonio en un garaje de Avilés

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita una condena de cuatro años y medio de prisión para un acusado de robar, a punta de cuchillo y tapado con un pasamontañas, a un matrimonio en un garaje de Avilés. La vista oral está señalada para este lunes, 14 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 09.45 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 20.45 horas del 15 de septiembre de 2017, el acusado, actuando de común acuerdo con un tercero (no localizado), se acercó al matrimonio cuando se encontraba en el interior de su garaje, en Avilés, para coger su vehículo.

El acusado, que tapaba su cara con un pasamontañas, abordó a la mujer sujetándola por detrás y colocándole un cuchillo en el cuello, consiguiendo así sustraerle una sortija de oro y el bolso que contenía su documentación, las llaves de la casa y su negocio, dos teléfonos móviles y 800 euros en efectivo. Mientras, la otra persona no localizada, que tenía la cara tapada con una media, se dirigió hacia el hombre y le arrebató un reloj Rolex y una cadena de oro.

Los efectos sustraídos y no recuperados no han sido valorados.

Según informa la Fiscalía, considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación con empleo de arma blanca y concurre la agravante de uso de disfraz.

De este modo, solicita que se condene al acusado a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pena a sustituir por expulsión del territorio español durante 7 años, junto al pago de costas.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar al matrimonio con 800 euros, más la cuantía en la que se valoren en ejecución de sentencia las joyas y efectos sustraídos, todo ello más los intereses legales correspondientes.