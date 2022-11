Piñán insiste en que La Fábrica de La Vega ya cuenta con protección patrimonial

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conjunto histórico industrial de La Vega y protocolo de intenciones firmado entre Defensa, Principado y Ayuntamiento para el futuro del mismo ha vuelto a protagonizar parte del debate parlamentario de este miércoles y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, ha reiterado que la Fábrica de Armas de La Vega ya tiene una protección patrimonial en el actualidad que garantiza que Cultura y en concreto en Consejo de Patromonio tenga que supervisar y aprobar la ordenación futura del ámbito y la intervención en sus elementos integrantes.

"Es decir, existe un marco legal que nos ampara, fundamentado en la legislación existente, para garantizar que la ordenación futura del ámbito de la Vega se haga de una manera respetuosa con el patrimonio cultural que atesora", ha indicado la consejera.

Ha reiterado que esa posible declaración de BIC de la que habla Podemos no es una competencia del Principado de Asturias y por lo tanto no es posible impulsarla desde su consejería, algo que ya puso de manifiesto en anteriores comparecencias. Así mismo ha manifestado que su "honestidad y decencia está fuera de toda duda".

Piñán ha tenido que responder este miércoles a una interpelación del parlamentario de Podemos, Ricardo Menéndez Salmón, que ha lamentado que la consejera "se agarre a un clavo ardiendo para no declarar BIC la Fábrica de la Vega" y le ha pedido que se posicione de manera clara de qué parte está porque "el Principado si tiene la capacidad de acceder, al menos al intento, de la declaración BIC".

La consejera de Cultura ha incidido en que ella no comparece en la Junta como "Berta Piñán, sino como consejera", y por tanto no habla basándose "en opiniones personales sino en informes técnicos". Por ello ha pedido al diputado de Podemos que no intente hacer prevalecer el "descrédito" sobre unas u otras personas.

Ha incidido Piñán en que comparte con Podemos su preocupación por la conservación de todo nuestro patrimonio cultural, su mantenimiento, lograr el mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos y la gestión del mismo a través de un desarrollo sostenible.

También ha vuelto a incidir en que por el momento no se ha presentado ningún proyecto concreto y por lo tanto desde la consejería de Cultura no se pueden pronunciar al respecto porque "no hay todavía nada que valorar".

Ricardo Menéndez Salmón, ha pedido a Piñán que de explicaciones en el Pleno hablándole como "consejera titular de cultura y no como consejera suplente de negocio inmobiliario". Y es que considera el diputado de la formación morada que esta cuestión, la del futuro del complejo de La Vega, plantea disyuntivas entre "cultura y beneficio; entre memoria y expolio y entre interés general e interés particular".

"Quién le ha asesorado en su propuesta para la vega, quien ha dado el visto bueno a este protocolo", ha preguntado Menéndez Salmón que ha pedido a la consejera "que sea honesta y decente".

OTROS ASUNTOS

Por otra parte Piñán ha respondido a otras cuestiones en el Pleno, una de ellas la pregunta del Diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, sobre qué planes concretos tiene pensado desarrollar su Consejería en relación con la protección, conservación, difusión y fomento del Románico de Villaviciosa.

Sobre esta cuestión la consejera ha repasado algunas de las acciones ya desarrolladas y ha incidido en que la intención del Ejecutivo es seguir trabajando conjuntamente con Patrimonio para la promoción turística del Románico.

Fernández Bartolomé por su parte ha lamentado que la consejera recurra siempre a los mismos argumentos y lo que reclama es que se impulse la promoción turística de esa Comarca por la relevancia de su patrimonio.

FUNDACIÓN SELGAS-FAGALDE

Desde el PP, Gloria García ha preguntado a la consejera si ha solicitado una reunión extraordinaria y urgente del patronato de la Fundación Selgas-Fagalde para tratar la solicitud de una auditoría externa sobre las cuentas de la Fundación. Piñán ha indicado que fue ella como patrona la que solicitó en diversas ocasiones esa auditoria para aclarar el estado de cuentas de la Fundación.

García se ha referido a las "irregularidades que se pueden apreciar a simple vista" y ha lamentado que algunos de las personas que integran la Fundación ven la misma "como un cortijo y lo que han hecho esperar a que pasase el chaparrón atechados y ahora da la sensación de que las cosas se han aplacado".

Por ello ha reclamado una auditoría "lo suficientemente profunda que deje al descubierto si se ha cometido alguna ilegalidad proque siguen haciendo lo que les da la gana".