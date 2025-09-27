Pisarello, Aizpurua y Tomé, este martes en Gijón en la mesa redonda 'Parar a la extrema derecha'

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados en el Congreso de los Diputados Gerardo Pisarello (Grupo Plurinacional Sumar) y Mertxe Aizpurua (Grupo Euskal Herria Bildu), además de la diputada del Grupo Mixto en el parlamento asturiano Covadonga Tomé, participan este martes 30 de septiembre en la mesa redonda 'Parar a la extrema derecha'.

El acto, organizado por Covadonga Tomé y el movimiento Somos Asturies, contará también con el doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo, Enrique del Teso.

Moderado por el periodista y escritor Xuan Cándano, se celebrará en el Museo del Ferrocarril a las 19.30 horas. Covadonga Tomé ha explicado que "el objetivo es analizar el contexto general de avance de las fuerzas reaccionarias". "No podemos quedarnos solo en el discurso; tenemos que avanzar con acciones políticas verdaderamente progresistas", ha añadido.

Desde el Grupo Parlamentario Mixto-Covadonga Tomé y Somos Asturies agradecen a los participantes que aceptaran la invitación y animan a la ciudadanía a asistir a un acto en el que se prevé "una reflexión interesante y profunda" sobre el escenario político actual.