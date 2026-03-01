El plazo para presentar originales al Premio Novela Café Gijón finaliza el 31 de mayo

Archivo - Ayuntamiento de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha abierto el plazo para presentar originales al Premio de Novela Café Gijón 2026, que permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. Se admitirán también las obras enviadas por correo postal que lleven matasellos de Correos de ese mismo día.

Podrán presentarse novelas inéditas escritas en castellano que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso. Las obras deberán tener una extensión mínima de 150 páginas en formato DIN A4, mecanografiadas a doble espacio y en cuerpo 12, lo que equivale aproximadamente a 2.100 espacios por página, según el anuncio publicado esta semana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y consultado por Europa Press.

Los originales pueden remitirse por dos vías: a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Gijón, adjuntando el texto en formato pdf o doc, o bien por correo postal, enviando la novela impresa por duplicado, por ambas caras, a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

El premio está dotado con 20.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Gijón. Esta cantidad no implica la cesión ni la limitación de los derechos de propiedad de la obra galardonada, incluidos los derivados de la propiedad intelectual, ni supone compromiso de explotación económica de la novela por parte del consistorio.