Colunga - EUROPA PRESS

España supera los 49,6 millones de habitantes en 2026, casi medio millón más por los extranjeros

MADRID/OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población residente en Asturias se situó en 1.022.524 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone un incremento de 7.396 personas respecto a la misma fecha del año anterior (un incremento del 0,72 por ciento), impulsado principalmente por el crecimiento de los ciudadanos de nacionalidad extranjera.

Según los primeros resultados del Censo Anual de Población 2026 publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de residentes en la comunidad 944.158 tenían nacionalidad española y 78.366 extranjera.

De esta forma, mientras que el número de españoles cayó en Asturias un 0,2% (-1.981 personas), el de extranjeros repuntó un 13,59% (+9.377). Del total de residentes en el Principado de Asturias, 488.510 son hombres y 534.014 son mujeres.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, la población se situó en 49.618.622 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone un incremento de 490.325 personas respecto a la misma fecha del año anterior (+1,0%), impulsado principalmente por el crecimiento de los ciudadanos de nacionalidad extranjera.

Del total de residentes en el país, 42.340.488 tenían nacionalidad española (el 85,3%) y 7.278.134 nacionalidad extranjera (el 14,7%). Mientras que el número de españoles aumentó un 0,3% (+124.162 personas), el de extranjeros repuntó un 5,3% (+366.163).

Atendiendo al lugar de nacimiento, las personas nacidas fuera de España alcanzaron los 10.084.277 habitantes, representando el 20,3% de la población total, frente al 19,3% registrado en enero de 2025. Entre ellos, los principales países de origen fueron Marruecos (12,1%), Colombia (10,7%) y Venezuela (7,7%). Por el contrario, los nacidos en España retrocedieron un 0,33% hasta los 39.534.345 ciudadanos. Igualmente, los datos del INE revelan que los extranjeros más numerosos a 1 de enero de 2026 fueron los marroquíes (1.003.312), los colombianos (746.700) y los rumanos (602.827).

Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2025 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (70.166 más), Venezuela (46.885) y Marruecos (34.313). Por su parte, los mayores descensos se registraron entre los de Rumanía (-6.443), Honduras (-1.449) y Reino Unido (-1.154).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los ciudadanos de Perú (12,8%), Venezuela (12,4%) y Senegal (11,2%). Por su parte, Rumanía (-1,1%), Honduras (-0,8%) y Reino Unido (-0,4%) presentaron los mayores descensos.

AUMENTO EN TODAS LAS CC.AA Y CEUTA

Durante el año 2025 la población aumentó en todas las comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta, y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se produjeron en la Comunidad Valenciana (106.933 personas más), Cataluña (82.150 más) y Andalucía (80.936 más).

En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en Comunitat Valenciana (2,0%), Castilla-La Mancha (1,5%) y Aragón (1,4%). Por provincias, la población se incrementó en todas, excepto en Melilla (-0,4%). Las que más crecieron fueron Toledo (2,4%), Alicante/Alacant (2,3%) y Castellón/Castelló (2,1%).

El 41,2% de la población residía el 1 de enero de 2026 en municipios mayores de 100.000 habitantes y el 27,1% en municipios de 10.001 a 50.000 habitantes. Por su parte, el 16,5% lo hacía en municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes, y el 2,9% en los de 1.000 o menos.

En 4.862 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2026 (el 59,8% del total) la población aumentó o se mantuvo durante 2025. Entre las principales ciudades, los mayores aumentos de población en términos relativos se produjeron en Torrevieja (4,6%), Benidorm (4,1%) y San Sebastián de los Reyes (3,6%). Y los mayores descensos se dieron en Coslada (-0,8%), Cádiz (-0,6%) y Majadahonda (-0,4%).

EL 44,2% DE LA POBLACIÓN, CASADA

Por otro lado, a 1 de enero de 2025 el 35,9% de la población de España era soltera, el 44,2% casada, el 7,8% divorciada o separada y el 6,9% viuda. Por sexo, destaca la diferencia entre la población viuda, donde el 82,9% correspondió a mujeres, diferencia que se aprecia en todos los grupos de edad.

En las edades entre 16 y 34 años, el estado civil más frecuente fue soltero (81,7%), mientras que a partir de los 35 años era casado. En la franja de edad 55 a 74 años, las personas casadas representaron el 64,8%.