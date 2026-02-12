La población de Asturias sube un 0,09% en el cuarto trimestre de 2025, por debajo de la media

Archivo - Llanes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La población del Principado de Asturias subió un 0,09 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, por debajo del incremento nacional que se situó en el 0,16 por ciento, según la Estadística Continua de Población publicada este martes por el INE y consultada por Europa Press.

En concreto, la población de Asturias se situó en este periodo en 1.021.733 personas, frente a las 1.020.794 que había a 1 de octubre de 2025, lo que supone 909 personas más.

A nivel nacional, la población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas.

Durante el cuarto trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Illes Balears. También creció en la ciudad autónoma de Ceuta y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,34 por ciento), Castilla-La Mancha (0,27 por ciento) y Comunidad de Madrid (0,24 por ciento).