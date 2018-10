Pola anuncia que el concurso de promoción de vuelos nacionales en Asturias queda "desierto" al no presentarse ofertas

Publicado 26/10/2018 17:47:38 CET

GIJÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo y Turismo del Principado, Isaac Pola, ha avanzado que el concurso de promoción de vuelos nacionales en Asturias ha quedado "desierto" porque no se han presentado ofertas.

"Se declara cerrado y desierto el concurso", ha reiterado el consejero, quien no se atreve a hacer una valoración sobre las motivaciones de las empresas, aunque intuye que tenga que ver con la rentabilidad y con la no asunción de compromisos "a muy largo plazo", ha apuntado. "No deja de ser más que una conjetura", ha añadido.

No obstante, ha incidido en que la línea queda no solo cubierta sino ampliada tras el anuncio de Air Europa respecto a la conexión Asturias - Madrid, y a la intención de Iberia de mantener los cinco vuelos diarios, así como las tarifas especiales de convenio.

A juicio del consejero, lo importante es que, vía concurso o decisión empresarial, se mantenga o se potencie la conectividad del aeropuerto asturiano con los destinos principales. Eso no significa que se vayan a detener ahí, ha aclarado Pola, quien ha agregado que de momento se da cobertura a esa conexión, que es la que une, tanto directa como indirecta, con todos los destinos.

De todas formas, ha apuntado que la próxima semana se evaluará cómo se puede mejorar la conectividad del aeropuerto asturiano. Ha recordado, no obstante, que las competencias del Principado están "limitadas", ya que la responsabilidad principal es del Ministerio de Fomento.

Pola, unido a ello, ha mostrado su confianza a que todo sea analizado "convenientemente". Ha señalado, a este respecto, que pretenden que en ese Comité de Coordinación aeroportuaria diseñe las estrategias adicionales a adoptar. Un Comité del que forman parte, según el consejero, la Administración central y la autonómica y también los agentes sociales, fundamentalmente de carácter empresarial y municipal.