Pola confía en que la propuesta de compra de Alcoa se concrete "en estas próximas semanas"

El consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, se ha mostrado este miércoles confiado en que la propuesta de compra sobre la planta avilesina de Alcoa se concrete "en estas próximas semanas", después de que este martes se haya celebrado la primera reunión Madrid de la comisión de seguimiento de los acuerdos por el mantenimiento de la actividad industrial en Avilés y La Coruña.

Pola ha realizado estas declaraciones antes de participar en la jornada 'Subvenciones de Cursos con Compromiso de Contratación para las Empresas del Sector de la Industria de la Construcción', organizada por la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon).

Allí, ha recordado que el compromiso de hallar un comprador es un objetivo compartido entre el Ministerio y las comunidades autónomas de Galicia y Asturias. Aunque las administraciones se dan de plazo hasta el 30 de junio para encontrar inversores, Pola ha explicado que la intención es buscar alternativas "sin agotar los plazos" y priorizando una solución integral para cada una de las plantas. "El compromiso se mantiene, solo que con el tiempo limitado se descentraliza un poco la operación", ha explicado, para añadir que de esta manera se focaliza la interlocución en las comunidades autónomas en lugar de tener que acudir siempre al Ministerio.

Ante las semanas que se abren de conversaciones con posibles inversores, Pola ha destacado la necesidad de disponer de medios específicos para dar cobertura a todos los procesos de interlocución que se abran. "Se trata de tener en marcha un operativo de atención cotidiana a este proceso relacional que se abrirá a partir de ahora", ha apostillado.

En cuanto al perfil de los inversores, el titular de Industria ha asegurado que "no se descarta ninguna opción", y que "no hay una idea preconcebida" al respecto. "Se trata de buscar una solución global", ha precisado, aunque ello no implique necesariamente que un mismo inversor se haga cargo de las dos plantas. En todo este proceso, ha añadido, jugará un papel "muy importante" el Estatuto de los consumidores electrointensivos a la hora de captar a esos inversores.