Pola de Laviana estrena la fiesta de la 'Cocina de Carbón' con comida y sidra gratis, música y mercado este sábado

Cartel de la gran folixa gastro - AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Pola de Laviana acogerá este sábado, 30 de mayo, la primera edición de 'La Gran Folixa Gastro de Cocina de Carbón', una jornada festiva diseñada para poner en valor la tradición culinaria y los productos autóctonos del Valle del Nalón. El evento, que concentrará el grueso de su programación en una gran carpa instalada en la Avenida de la Constitución entre las 11:00 y las 20:00 horas, ofrecerá de forma asertiva un completo programa gratuito para todos los públicos que incluye talleres, conciertos y degustaciones gratuitas de tortos y sidra.

La cita aunará gastronomía, tradición y cultura para todos los públicos mediante un programa que incluirá demostraciones culinarias, talleres familiares, degustaciones gratuitas, música en directo, mercado de productores y food trucks. Según ha precisado en nota de prensa la organización, el grueso de las actividades se celebrarán entre las 11.00 y las 20.00 horas en la carpa situada en la Avenida de la Constitución.

Los actos comenzarán a las 11.00 horas con un taller de cocina familiar y el pasacalles de la Bandina de Gaites del Valle del Nalón. Posteriormente, entre las 12.00 y las 14.30 horas, se ha previsto una demostración de cocina con degustación gratuita de tortos y otras elaboraciones con productos locales. Por su parte, el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (CIDAN) concentrará las convocatorias institucionales y culturales.

La música en directo acompañará a 'La Gran Folixa' desde las 11.00 horas, con el pasacalles de la Bandina de Gaites del Valle del Nalón, la sesión vermú a las 13.00 horas a cargo de Silvia Joyanes y el concierto de César Blanco a las 18.30 horas.

A las 18.00 horas se ofrecerá una degustación gratuita de sidra de la mano de Llagar Alonso (Langreo) y a las 20.00 horas se celebrará la entrega de premios del I Concurso de Pinchos 'Cocina de Carbón', un certamen en el que han competido 11 establecimientos hosteleros de todos los concejos del Valle del Nalón.