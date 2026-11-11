La Policía centra sus esfuerzos en detener al autor del suceso de Oviedo mientras el agente herido evoluciona estable

Minuto de silencio convocado por la Jefatura Superior de Policía de Asturias para honrar la memoria del subinspector jefe de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior asesinado en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe superior de Policía de Asturias, Jordi Moreno, ha afirmado este miércoles que la prioridad absoluta del cuerpo es "detener al objetivo", al responsable del tiroteo a una menor de 17 años y de la deflagración que causó la muerte de un subinspector de Guías Caninos y heridas de gravedad a un agente del Tedax en el barrio ovetense de Villafría.

En declaraciones a los medios, Moreno ha explicado que en el operativo participan numerosas unidades de apoyo de la Dirección General de la Policía llegadas desde Madrid, entre ellas Policía Científica y unidades tácticas, que trabajan de forma coordinada con los efectivos del Principado para localizar y arrestar al sospechoso.

Respecto al estado de salud del agente del Tedax herido, ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el responsable policial ha señalado que permanece "estable" tras pasar muchas horas en quirófano. Aunque presenta lesiones de gravedad y existe riesgo de que pierda la visión de un ojo, la intervención quirúrgica se desarrolló favorablemente y se encuentra a la espera de evolución para descartar infecciones o complicaciones sobrevenidas.

También ha manifestado, que la joven herida de 17 años por los disparos se encuentra en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en estado grave.

Asimismo, Moreno ha agradecido el respaldo y las muestras de afecto recibidas por parte de administraciones, entidades, autoridades y ciudadanía, destacando la llamada de Su Majestad el Rey a la Dirección General de la Policía para trasladar su pésame y apoyo a las familias de las víctimas.

El jefe superior ha puesto en valor el comportamiento y la profesionalidad de los agentes que actuaron en el lugar del suceso, subrayando que varios compañeros "salvaron la vida" del policía herido al practicarle torniquetes y maniobras de reanimación cardiopulmonar en medio de una escena dantesca antes de continuar con el servicio. "Hay que tener mucho carácter, ser buena persona y ser ser buen Policía para seguir hoy en su puesto de trabajo después de vivir lo de ayer", ha añadido.

Por otra parte, las dependencias del Cuartel de Buenavista acogerán este jueves a las 12.30 horas el funeral institucional por el subinspector fallecido, un acto que se celebrará a puerta cerrada.