La Policía continúa con la búsqueda del huído de Oviedo y mantiene restringido el acceso al edificio de la explosión

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional continúa con la búsqueda del presunto autor del tiroteo a una mujer de 17 años en el barrio ovetense de Villafría y de colocar un artefacto explosivo que provocó la muerte de un subinspector de Guías Caninos y del perro detector que le acompañaba, además de resultar gravemente herido un Tedax.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen restringido el acceso al inmueble número 2 de la calle Rafael Urrusti, del que se han evacuado a los vecinos de once viviendas --la doceava corresponde al presunto autor--.

La empresa pública Vipasa ha realojado en un establecimiento hotelero a los inquilinos de cinco de los inmuebles afectados, mientras que los residentes de las seis viviendas restantes se han trasladado con familiares, según han informado fuentes del Gobierno asturiano.

El director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, y la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, junto a funcionarios de la Dirección General y personal de la entidad pública, se han coordinado con los Servicios Sociales y técnicos del Ayuntamiento de Oviedo para analizar la situación y dar una solución a los afectados.

Las mismas fuentes han indicado que, una vez que la Policía permita la entrada al inmueble, accederán los técnicos para evaluar los daños y garantizar el regreso de los vecinos con total seguridad.