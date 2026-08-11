Policía Nacional y Guardia Civil despliegan dispositivos de seguridad por el eclipse en Asturias

1110120.1.260.149.20260811143909 Eclipse solar. - AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil de Asturias han desplegado sendos dispositivos de seguridad con motivo del eclipse solar que podrá verse desde el Principado este miércoles 12 de agosto. La Policía Nacional reforzará la presencia de efectivos en las zonas en las que se prevé mayor concentración de personas y en puntos de acceso y de tránsito, mientras que la Guardia Civil dispondrá de 750 efectivos para garantizar la seguridad ciudadana.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, el dispositivo prestará especial atención a las zonas de mayor concentración de personas, los accesos y las principales vías de comunicación. Además la Unidad Aérea realizará labores de vigilancia mediante drones y facilitará imágenes en tiempo real para apoyar la respuesta de las unidades sobre el terreno.

El operativo tiene como objetivo reforzar la prevención y la seguridad ciudadana, facilitar la movilidad y garantizar una capacidad de respuesta adecuada ante posibles incidencias derivadas de la concentración de público y del aumento de los desplazamientos por carretera.

Los medios aéreos permitirán supervisar desde el aire los accesos, las concentraciones de personas y los principales flujos de movilidad, proporcionando imágenes en tiempo real a los responsables operativos para facilitar la toma de decisiones y la intervención de las unidades policiales cuando resulte necesario. La actividad de los medios aéreos se integrará en el dispositivo de coordinación establecido en Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias.

En cuanto a la Guardia Civil, se ha optimizado el despliegue con todos los recursos disponibles, maximizando la coordinación ya no solo entre las propias unidades, sino con las diferentes policías locales y servicios de emergencia. Se van a emplear 166 vehículos, una Oficina Móvil de Atención Ciudadana y Puesto de mando, un helicóptero, tres drones y cuatro embarcaciones.

Se pretende asegurar la movilidad del tráfico, la seguridad ciudadana tanto de residentes como de turistas y minimizar todo tipo de riesgo. En este dispositivo van a intervenir todas las unidades de Seguridad Ciudadana de la Zona, Usecic, Unidades de Fiscal y Fronteras, Unidad Aérea, Greim, Seprona, Pegaso, COS, Sector de Tráfico, Servicio Marítimo, GEAS y la OPC.