Políticos asturianos cargan contra el peaje del Huerna tras el retraso anunciado en las obras del túnel del Negrón

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El anuncio del Ministerio de Transportes de que las obras en el túnel del Negrón, en la autopista del Huerna, van a obligar a cerrar un carril hasta noviembre, ha despertado críticas entre los políticos asturianos, que cargan contra el pago del peaje en una infraestructura que no está al cien por cien.

Después de que la vicepresidenta Gimena Llamedo calificase de "totalmente injusta" la dilatación de las obras, al término de la Junta de Portavoces que se ha celebrado este miércoles en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), la portavoz de Vox, Carolina López, ha señalado que este retraso es "una tomadura de pelo más" por parte de un Gobierno que "abandona a Asturias".

"Es vergonzoso que paguemos 16 euroa para ver carriles cortados y caravanas", ha aseverado, asegurando que este no es el único problema de movilidad en Asturias consecuencia de las acciones del Gobierno de España. En este sentido ha mencionado la autovía del suroccidente o el "abandonado" vial de Jove en Gijón.

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), por su parte, ha señalado que Asturias vive una "doble vergüenza" en el Huerna. A la tardanza y retrasos en las obras a las que los asturianos ya están "acostumbrados", ha dicho, se suma la "injusticia" de pagar un peaje "ilegal" que "no se termina porque el PSOE no quiere que se termine".

El portavoz del PP, Álvaro Queipo, se ha mostrado de acuerdo con el planteamiento de Pumares y ha agregado que este fin de semana el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, tuvo la oportunidad de resolver el problema en el Comité Federal del PSOE, donde estuvo "a unos pocos metros" del presidente Pedro Sánchez y por tanto de la "solución" para el peaje. "No sé si aprovechó el momento o había demasiada tensión en la sala", ha dicho.