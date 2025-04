El PP acusa al Principado de "no tener la mínima intención" de solucionar las deficiencias del puerto de La Arena

SOTO DEL BARCO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional y portavoz de Infraestructuras, Cristina Vega, ha acusado este miércoles al Gobierno de Barbón de "no tener la mínima intención de cumplir" con los mandatos del parlamento asturiano, coartar la labor de control a la oposición y obstaculizar el funcionamiento democrático de las instituciones. "Son asiduos a no respetar las mayorías parlamentarias y al incumplimiento sistemático de lo aprobado en el parlamento asturiano", lamentó.

Vega se ha referido así el incumplimiento de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular el pasado 10 de septiembre en la Junta General y que tiene que ver con la necesidad de dragado en el puerto de La Arena (Soto del Barco) y una solución definitiva a los problemas que presenta.

La diputada autonómica ha lamentado que el PSOE impidiese ayer la votación en comisión parlamentaria del reconocimiento formal del incumplimiento de la iniciativa; proponiendo en su lugar que se solicitara más información por escrito. "En un claro intento de alargar el trámite parlamentario de una propuesta que no tienen la mínima intención de cumplir", critica Vega. Por ello, el Partido Popular exige explicaciones, responsabilidad política y, sobre todo, respeto a lo que la Junta General aprueba por mayoría.

DRAGADO Y SOLUCIÓN DEFINITIVA

La propuesta del Partido Popular ha salido adelante el pasado septiembre, con el voto en contra del PSOE y Convocatoria por Asturias, solicitando el dragado y el inicio de los trámites necesarios para ejecutar una solución definitiva. "Hay amarres inoperativos y es un peligro el paso por la bocana, peligro que ya ha dado más de uno y dos sustos. Y lo pedimos en base a la partida presupuestaria genérica para dragados que sigue sin ejecutar", afirmó.

Para el PP la solución definitiva pasa por la construcción de un espigón que proteja al puerto de la continua acumulación de áridos y fangos, lo que permitiría reducir la necesidad de dragados continuos. "Serviría para dejar de tirar dinero. Cada vez que se hace un dragado, se hace deprisa y corriendo por la situación del puerto, esto hace que esté más tiempo en mal estado que en buen estado y supone tirar el dinero, puesto que a los pocos meses volvemos a estar igual. Por lo tanto, es necesario realizar una inversión, para terminar con las reparaciones 'in extremis' y tener, por fin, un puerto seguro y en buen estado", explica.

Vega señala la importancia de esta iniciativa para el desarrollo y la seguridad de la infraestructura portuaria. Sostiene que si no se lleva a cabo es "por falta de voluntad política, no porque no exista una necesidad urgente". La diputada autonómica lamenta que el Gobierno de Barbón no haya cumplido ninguno de los compromisos adquiridos y recalcó que "es una muestra más del desprecio del Gobierno socialista hacia las infraestructuras portuarias de nuestra región".