El PP acusa al PSOE de "tomar el pelo" a los vecinos de Mieres respecto a la obra en la pista que une Cenera con Riosa

Archivo - La diputada regional del PP y portavoz de Educación, Gloria García, junto al concejal del PP en Mieres, Víctor Ferreira. - PP - Archivo

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP, Gloria García acusó este sábado al PSOE e Izquierda Unida de "tomar el pelo a los vecinos de Cuna y Cenera", en Mieres, tras votar en contra de la enmienda presentada por el PP a los Presupuestos del Principado para actuar en la pista que une Cenera con Riosa, pese a haber reclamado previamente esa misma actuación en el Ayuntamiento de Mieres.

En este sentido García recordó que en noviembre de 2025 el PSOE llevó al Pleno del Ayuntamiento de Mieres una moción reclamando una intervención en dicha pista, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, subrayó que esa reclamación "no se tradujo en ningún compromiso presupuestario real", ya que el proyecto de presupuestos del Principado no incluía ni un solo euro destinado a esta infraestructura, cuya competencia corresponde exclusivamente al Gobierno autonómico.

Explica García que ante esa ausencia total de financiación, el Partido Popular presentó una enmienda a los Presupuestos autonómicos para dotar con 150.000 euros una primera actuación, con el objetivo de iniciar los trabajos necesarios para mejorar la seguridad y el estado de la pista, abandonada desde hace décadas. "Esa era la vía seria y responsable para empezar a dar respuesta a una reivindicación histórica", señaló la diputada.

Sin embargo, dicha enmienda fue votada en contra por el PSOE, Izquierda Unida y la diputada no adscrita Covadonga Tomé, una decisión que Gloria García ha calificado de "inexplicable y profundamente incoherente".

"No se puede pedir algo en un pleno municipal donde no se tiene la competencia y luego bloquearlo donde sí se decide, que es en los presupuestos del Principado", afirmó.