El PP advierte del "estado de abandono" del edificio judicial de Siero

SIERO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes, portavoz de Justicia, ha advertido este miércoles del "estado de abandono" en el que se encuentra el edificio judicial de Siero y que da servicio a las poblaciones de Pola de Siero, Noreña, Bimenes y Sariego.

El parlamentario popular ha afirmado que "estamos ante otra muestra de que los asturianos somos los que más impuestos pagamos en España, pero los que sufrimos la peor gestión de nuestro dinero, y como consecuencia tenemos unos servicios públicos que hacen aguas por todos los lados".

El diputado popular Manuel Cifuentes, junto a la diputada popular y presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, al portavoz municipal del Partido Popular, Juan Luis Berros, concejales populares en Siero, ha destacado en una rueda de prensa en Pola de Siero que "el juzgado de Siero lleva años experimentando un incremento constante en el número de asuntos que tiene que tramitar, sin que los medios se hayan visto incrementados desde que Asturias asumió las competencias de justicia hace casi veinte años," y ha censurado que "la escasez de personal hace que la carga de trabajo sea cada vez más inasumible, y además en unas condiciones lamentables para funcionarios, profesionales y ciudadanos."

El diputado señala que "la sede judicial se encuentra en un edificio con cincuenta años de antigüedad, totalmente obsoleto y cuyas carencias han sido señaladas una y otra vez por las memorias del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, así como por el informe del Colegio de Arquitectos del que dispone el gobierno desde hace ya años."

En este sentido, Cifuentes ha afirmado que "a las deficiencias detectadas como son las humedades, los problemas eléctricos, la aparición de grietas, deterioro del mobiliario e incluso inundaciones, todas ellas como consecuencia de una falta de mantenimiento adecuado, hay que sumar las carencias relacionadas con otros asuntos como climatización, accesibilidad, falta de espacios para el archivo o incluso salas de vistas".

El parlamentario popular ha riricado además que "cuando el Gobierno de Asturias, finalmente anuncia un plan de actuaciones en edificios judiciales, nos encontramos con que la posibilidad de que Siero cuente con un nuevo edificio judicial se retrasa hasta el año 2037." Una situación que no sorprende al parlamentario popular: "No es nada nuevo que los planes de los Gobiernos socialistas se hagan con plazos de décadas que luego no se cumplen, es a lo que nos tienen acostumbrados," concluye.

Por su parte, el portavoz municipal del Partido Popular en Siero, Juan Luis Berros, ha destacado que "el grupo municipal del Partido Popular recoge el guante lanzado por el alcalde de Siero en relación con la mejora de los medios materiales de las sedes judiciales del concejo".

En esta línea, el portavoz municipal del PP de Siero valora de manera positiva la propuesta del alcalde del concejo para la cesión de una futura construcción del juzgado. "No obstante, mientras esa infraestructura llega, es urgente atender las múltiples deficiencias que presenta la actual sede judicial de Siero, estamos hablando de un edificio de los años 70 y cuya obsolescencia repercute directamente en las condiciones de trabajo de más de 40 profesionales, así como en los ciudadanos," afirma Berros.

"Entre las actuaciones prioritarias destacan la adaptación de los ascensores para garantizar la accesibilidad, instalación de baños adaptados, aire acondicionado en todas las sedes, y la mejora del sistema de calefacción," destaca el portavoz municipal del PP quien añade que "el ayuntamiento defiende la posibilidad de actuar sobre estos problemas mediante la asunción de competencias impropias, toda vez que el coste de dichas mejoras resulta asumible y supondría una mejora sustancial del servicio público."

Además, Berros señala que es urgente "digitalizar los archivos judiciales que aún se conservan en papel, para evitar daños por humedades o inundaciones, como ya ocurrió recientemente, reflejo del abandono de la Consejería competente."

"El ayuntamiento debe intervenir en estas cuestiones, no sólo es posible, sino que es necesario para garantizar unas condiciones dignas en un servicio público esencial como la Justicia," sentencia.