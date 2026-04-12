El PP dice que la FSA politiza la tragedia de Cerredo para eludir responsabilidades

Archivo - El diputado del PP de Asturias Luis Venta durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General del Principado. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Luis Venta, acusó este domingo a la Federación Socialista Asturiana, FSA, de politizar la tragedia de la mina de Cerredo para eludir responsabilidades. "Es inaceptable que, desde la FSA, cuyo responsable es Adrián Barbón se acuse a la oposición de esta tragedia. Es tan infame que mientras que todos los partidos políticos, organizaciones sindicales y la sociedad asturiana están pidiendo que el Gobierno asuma responsabilidades políticas, este se dedica a hablar de Mazón o de Madrid," censuró.

A juicio del PP lo que hace el Gobierno de Barbón y la FSA es "una muestra más de falta de respeto, a las víctimas, a sus familiares, y a todos los asturianos".

Luis Venta aseguró que "Asturias está en manos de la infamia: un secretario general de la Federación Socialista Asturiana y un presidente de Asturias a los que los asturianos le dicen con toda claridad, por dignidad: váyase señor Barbón"

Considera el PP que "Barbón es el 'señor X' de la Trama del Carbón en Asturias que ha costado la vida a seis mineros en Cerredo" y ve "inaceptable" que, desde el partido que dirige y el Gobierno que preside, se intente señalar a los partidos políticos de la oposición por una tragedia minera. "Esto también es corrupción política," afirmó Venta Cueli.

El diputado del PP ha insistido en que Barbón tiene que dar la cara porque recuerda que el respeto a la familia minera pasa por actuar con transparencia y responsabilidad, no por intentar acusar a la oposición de hechos de los que solo son responsables quienes ostentan el Gobierno.

"Barbón es un como un boxeador grogui, que se tambalea, noqueado por sus propias decisiones, pero que, una vez más, trata de confundir a los asturianos, señalando a personas y partidos que no gobiernan," censuró Venta.

Añade el parlamentario del PP que nadie duda de que "existía una auténtica trama para que estos empresarios se enriqueciesen con una actividad ilegal, pero consentida por el Gobierno".