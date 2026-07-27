El PP exige al Gobierno un plan para poner a disposición de los asturianos las 632 viviendas vacías del parque público

El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons en rueda de prensa. - PP

OVIEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá una iniciativa en la Junta General para que el Gobierno regional elabore, en un plazo de seis meses, un plan de recuperación y puesta disposición de los asturianos de las 632 viviendas del parque público del Principado que permanecen vacías y desocupadas.

Según ha explicado en rueda de prensa el diputado Jose Agustín Cuervas-Mons, desde su grupo consideran que "ya es hora de que el Ejecutivo regional pase de las musas y de la propaganda a la acción" para hacer frente a uno de los principales problemas al que tienen que hacer frente los asturianos.

Así, el PP propone que se realice un inventario actualizado, desglosado por municipios, que explique la situación del importante número de viviendas públicas vacías, así como un informe técnico que concrete las medidas y actuaciones necesarias para ponerlas a disposición en el mercado.

Como ejemplos, citó que en Oviedo hay 115 viviendas públicas vacías; en Gijón, 60; en Langreo, 48; en Siero, otras 48, o 43 en San Martín del Rey Aurelio, entre otros municipios. "Estaría bien que, al menos, el Gobierno de Barbón sea capaz de ocuparse de su propio parque de viviendas, y ponga los proyectos y los dineros necesarios destinados a que puedan ser ocupadas por los asturianos", destacó Cuervas-Mons.

El diputado del PP se refirió también al "nuevo ridículo protagonizado por Barbón" al respecto de la visita que, en marzo de 2026, hizo a Asturias la ministra de Vivienda poner a disposición de los asturianos 36 viviendas en La Mayacina, en Mieres, que ya llevaban años hechas, y que cinco meses después siguen sin adjudicar.

Ha considerado que "se hizo lo de siempre: prometer en Asturias millones de inversiones y viviendas, y por eso Barbon y la ministra se sacaron una galería de fotos firmando un protocolo por el cual las viviendas del Estado en Asturias propiedad de lo que ahora llaman Casa 47, se pondrían a disposición de los asturianos".

"Pues de lo firmado nada, de la cooperación entre administraciones menos, y tenemos una nueva tomadura de pelo a los asturianos del Gobierno de Pedro Sánchez y al propio Barbón, que no pinta nada de nada", ha indicado.