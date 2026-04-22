El PP exige inversiones urgentes en la residencia del ERA de Noreña ante la "dejadez" del Gobierno regional

La diputada del grupo parlamentario del Partido Popular de Asturias, Beatriz Polledo junto al portavoz del PP de Noreña, Ascanio González, frente a la residencia del ERA de Noreña. - PP

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario del PP de Asturias, Beatriz Polledo junto al portavoz del PP de Noreña, Ascanio González, han advertido este miércoles, frente a la residencia del ERA de la localidad, de la "situación insostenible" que atraviesa este centro público, como resultado de "años de dejadez y de ausencia absoluta de mantenimiento".

Durante su comparecencia, Polledo ha afirmado que "el relato oficial del Gobierno de Adrián Barbón se desploma con ejemplos como el de Noreña" donde, aunque "los socialistas repiten como un mantra que su modelo de cuidados pone a las personas en el centro, la realidad es completamente incompatible con ese discurso".

La diputada ha detallado en rueda de prensa el estado del centro, mencionando "goteras, humedades y filtraciones que obligan a colocar mantas y calderos cuando llueve, persianas inservibles, timbres de aviso que no funcionan y cinco habitaciones dobles cerradas por las filtraciones". A su juicio, "esta es la realidad del modelo de cuidados del señor Barbón, una auténtica vergüenza política".

Polledo también ha criticado el reciente anuncio del ERA para acometer obras en la residencia, asegurando que "tras años de abandono, llega tarde una vez más, y es claramente insuficiente. No se trata de poner parches para salir al paso de las críticas, sino de afrontar una inversión mucho mayor que revierta el grave deterioro del edificio".

Desde el Partido Popular han reclamado "actuaciones urgentes" que permitan recuperar las condiciones dignas del centro, reabrir cuanto antes las cinco habitaciones clausuradas y establecer un calendario de inversiones. Asimismo, han anunciado que mañana, en Comisión Parlamentaria, interpelarán a la consejera para exigir explicaciones y compromisos concretos.

En su intervención, Polledo ha calificado como "un absoluto fracaso" la gestión del ERA, señalando que "de los 27 millones de euros presupuestados en esta legislatura (2023, 2024 y 2025), apenas se han ejecutado 2 millones. Esta es la desidia de un Gobierno incapaz de ejecutar sus propios presupuestos", ha afirmado.

La diputada ha puesto el foco también en la situación de los usuarios: "En Noreña hay 42 residentes en un centro con capacidad para 56 plazas, debido al cierre de habitaciones por el mal estado del inmueble, mientras más de 3.000 asturianos permanecen en lista de espera para acceder a una plaza del ERA".

Además, ha destacado la alta demanda específica en el municipio, con "cerca de 100 solicitudes activas para esta residencia", según datos recabados por el grupo parlamentario popular

Finalmente, Polledo ha advertido de que "en siete años de gobierno de Barbón no se ha creado ni una sola plaza nueva de titularidad pública, pese a los anuncios reiterados", y ha advertido de que "lo que ocurre en Noreña no es un caso aislado, sino una situación que se repite en muchas residencias públicas del Principado".

"La política social no se mide en propaganda, sino en mantenimiento, nuevas plazas y ejecución presupuestaria", ha concluido, planteando "una cuestión de fondo que pasa por la catadura moral de quien ha considerado durante años que este deterioro era tolerable y por qué el Gobierno solo va actuando cuando el problema ya resulta escandaloso".