El PP fija su "línea roja" para la ley LGTBI: los menores necesitarán el consentimiento paterno para el cambio de sexo

El diputado del PP en la Junta General, Manuel Cifuentes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Manuel Cifuentes, ha fijado como "línea roja" de su partido para apoyar la ley LGTBI introducir el consentimiento de las familias en los tratamientos para menores de transición de sexo.

En una rueda de prensa, el parlamentario 'popular' ha explicado que su partido está a favor de sacar adelante la Ley para la erradicación de la discriminación a personas LGTBI con el "máximo consenso posible", pero ha remarcado que esta norma debe "garantizar" que las familias o tutores legales de menores de entre 12 y 16 años tengan "voz y voto" en decisiones que afectan al ámbito sanitario, como los tratamientos hormonales y procesos irreversibles de cambio de sexo.

Esta es la principal de las 17 enmiendas que el PP ha presentado a la ley --de un total de 67 registradas por todos los grupos-- y que comenzarán a debatirse en la ponencia, cuyos trabajos darán inicio el próximo 14 de julio en el parlamento asturiano. Otra de las enmiendas se refiere al derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia.

El diputado ha querido dejar claro el "compromiso" del PP en la defensa de los derechos de las personas LGTBI y ha abogado porque esta ley tenga "el consenso más amplio posible" y pueda mejorarse el texto en el trámite de enmiendas. "Hay voluntad porque la ley, que por fin llega a esta Junta después de tantos años, salga con el mayor consenso posible", ha asegurado, aunque ha reconocido que desconoce si el Gobierno está dispuesto a aceptar la enmienda 'popular'.