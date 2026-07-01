PP y Foro fuerzan un pleno extraordinario para abordar la gestión de los residuos en Asturias y reprobar a Calvo

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro Asturias) y el portavoz del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Álvaro Queipo, y el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), han anunciado este miércoles la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar la gestión de los residuos en Asturias. La sesión, prevista para el miércoles 8 de julio, cuenta con la comparecencia del consejero Alejandro Calvo y el presidente Adrián Barbón entre los puntos del orden del día.

En una rueda de prensa conjunta, ambos dirigentes han cuestionado la gestión de Calvo en materia de residuos y han anunciado que, además de la comparecencia de Calvo --dan por sentado que Barbón no comparecerá--, van a plantear una reprobación del consejero. Justifican esta reprobación en el hecho de que la gestión asturiana de los residuos obedece a una "falta de estrategia" que está teniendo "impacto en los bolsillos de los asturianos".

El cuarto punto del orden del día será la iniciativa conjunta de PP y Foro para poner en marcha una planta de revalorización energética en Asturias "con todas las garantías ambientales" y "la máxima participación de la ciudadanía". Pumares ha destacado la importancia de estos aspectos, ya que las dos veces que el Gobierno asturiano "intentó colar por la puerta de atrás" una planta para la quema de residuos fueron anuladas por los tribunales.

Queipo, por su parte, ha agregado que el vertedero de Asturias no da más de sí y el Principado debe aclarar qué va a hacer con la basura que queda tras el reciclaje y la separación de residuos. "Defendemos con toda claridad una planta de valorización de residuos, es la única forma de cerrar el ciclo de los residuos en Asturias", ha asegurado. El estudio de la implantación de esta infraestructura, ha remarcado el portavoz del PP, ha de hacerse "de la mano" de Cogersa.

Al término de la Junta de Portavoces que se ha celebrado hoy en el parlamento asturiano, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha defendido un "debate amplio" sobre qué se va a hacer con la fracción resto en Asturias, que analice lo que se hace en otros territorios. Este debate, ha dicho, no debe ceñirse a qué hacer con el combustible sólido recuperado (CSR), sino que debe abordar cómo disponer del menor CSR posible para lograr un sistema "eficiente y respetuoso".

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo, se ha mostrado confiada en que el PP y Foro puedan explicar en este pleno cuál es su modelo de gestión de residuos más allá de la instalación de una infraestructura de tratamiento del CSR.