PP y Foro impulsan un pleno extraordinario para que Barbón (PSOE) aclare su postura sobre financiación autonómica

Álvaro Queipo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 17 diputados del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Barbón, forzarán un pleno extraordinario con la intención de que el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, aclare su posición sobre la reforma de la financiación autonómica.

Así lo ha confirmado este viernes en una rueda de prensa el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. Según consta en el Reglamento de la JGPA, el pleno puede celebrar sesiones adicionales su lo solicitan al menos una tercera parte de los miembros de la Cámara. PP y Pumares suman 18 diputados frente a los 45 del total, con lo que cumplen ese requisito. La fecha depende ahora de la Junta de Portavoces y la Mesa de la Cámara.

Queipo ha dicho que en el pleno que solicitan se incluye cuatro puntos en el orden del día. El primero es la comparecencia de Barbón, ante el "silencio clamoroso" que está manteniendo estos días sobre ese asunto. El objetivo es que el socialista explique los cambios en el modelo de financiación y la postura de Asturias.

Quieren que aclare si es de rechazo total o si es de alegría con el punto de partida "que ha fijado el líder de ERC, Oriol Junqueras" en lo que Queipo ha tildado de "chantaje para favorecer a los independentistas y la permanencia de Pedro Sánchez en Moncloa".

En segundo lugar, el dirigente 'popular' ha anunciado que solicitarán la comparecencia del consejero de Hacienda del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez. Ha recordado que Peláez no acudió a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que deberá explicar esa ausencia y por qué no consideró importante asistir a la reunión "más decisiva de los últimos años con respecto al futuro de Asturias".

En tercer lugar, el PP presentará "la reprobación del consejero de Hacienda por sus innumerables fallos y su incapacidad manifiesta en los últimos meses y como gota de colgar el vaso, el haberse ausentado de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera lo que consideramos que es una absoluta irresponsabilidad".

Por último, Queipo ha señalado que solicitarán que se debata la postura de Asturias con respecto al acuerdo comercial de la UE con Mercosur. "Defendemos que se rechace de plano el acuerdo tal y como está escrito; si no se aseguran y se incluyen las garantías de reciprocidad y por tanto las garantías para el mantenimiento y la competición libre pero justa de nuestros ganaderos en el mercado, Asturias no debería manifestarse a favor de este acuerdo", ha comentado.

LLAMEDO

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera participó la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, en lugar de Peláez. Queipo ya criticó esta semana la ausencia del responsable de Hacienda.

Llamedo respondió este jueves al dirigente del PP acusándole de machismo. Preguntado por estas manifestaciones de la socialista, Queipo ha dicho que las declaraciones de Llamedo responden a una "sobreactuación" que pretende desviar la atención de lo que ocurrió en el Consejo.

Considera Queipo que, con esas declaraciones, hace un flaco favor Llamedo a la lucha contra el machismo. "Hacer ese tipo de comentarios es utilizar de forma torticera un asunto que es muy serio", ha lamentado.