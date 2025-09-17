El PP invita a los vecinos de La Corredoria a defender en la Junta General la reapertura del enlace con la AS-II

Archivo - La diputada del PP en la Junta General Cristina Vega. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha invitado este miércoles a los representantes vecinales de La Corredoria a defender en la comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de la Junta General del Principado su demanda para la reapertura del antiguo enlace del barrio ovetense con la autovía AS-II, que conecta Oviedo con Gijón.

Así lo ha trasladado la diputada regional del PP y portavoz en materia de Infraestructuras, Cristina Vega, con el objetivo de que los vecinos puedan exponer en sede parlamentaria una reclamación que, según recuerda, llevan años formulando.

Los vecinos de La Corredoria denuncian que la consejería competente en materia de infraestructuras del Principado de Asturias procedió en el año 2019 al "cierre unilateral" del acceso directo entre la autovía AS-II y el barrio ovetense con motivo de los nuevos accesos al HUCA.

Esta decisión, aseguran, "se tomó sin previo aviso, sin comunicación pública clara y sin explicación técnica o justificativa alguna a la ciudadanía afectada". Consideran que su cierre ha provocado "importantes perjuicios a la movilidad, a la seguridad vial y a la calidad de vida de miles de vecinos".