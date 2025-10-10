El PP pide que la Inspección General de Servicios analice la gestión contractual del Niemeyer

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias José Luis Costillas ha informado este viernes de que su grupo ha registrado una proposición no de ley, para su debate en pleno, que insta al Gobierno regional a ordenar a la Inspección General de Servicios la realización de un informe sobre la gestión contractual del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer durante los últimos ejercicios.

Costillas ha dicho que ya la Sindicatura de Cuentas ha emitido un dictamen en el que apunta distintas irregularidades en la contratación del centro cultural. Es un informe del órgano fiscalizador de 2025 que analiza la gestión del ejercicio 2023.

El PP considera que, en base a lo que ha trascendido, la Inspección debe actual, al igual que sucedión con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA).

Costillas ha dicho que los trabajos han de centrarse en verificar la aadecuación de los contratos a la Ley de Contratos del Sector Público, la detección de posibles fraccionamientos indebidos de contratos o adjudicaciones irregulares, o la ausencia de pliegos técnicos y administrativos en los contratos negociados sin publicidad.

También ha señalado la posible ausencia de constatación en el expediente de la negociación en los contratos negociados sin publicidad, la contratación de necesidades reiteradas año tras año con los mismos licitadores, la ausencia de nombramiento explícito del responsable del contrato y la evaluación de los mecanismos de control interno y de supervisión de la Fundación Niemeyer.

La PNL pide al Gobierno que remita a la Junta General del Principado de Asturias el informe resultante, para su conocimiento y debate en sede parlamentaria, así como impulsar la elaboración de un plan de mejora de la gobernanza y la transparencia en el Centro Niemeyer, que incluya protocolos claros de contratación pública y criterios de publicidad y concurrencia, así como refuerzo de los procedimientos de control financiero y de cumplimiento normativo.