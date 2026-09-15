El PP pide al Interior que detalle las deficiencias pendientes en el cuartel de la Guardia Civil de Mieres

Archivo - José Manuel Rodríguez, 'Lito', senador del PP. - PP - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del PP y presidente del partido en Mieres, José Manuel Rodríguez 'Lito', ha reclamado al Ministerio del Interior información detallada sobre las deficiencias detectadas en el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres y las actuaciones realizadas o pendientes para subsanarlas.

Rodríguez ha señalado que, aunque el nuevo acuartelamiento supone una mejora respecto a las anteriores dependencias, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han advertido de carencias que, según ha indicado, siguen sin una respuesta satisfactoria. En este sentido, ha cuestionado que la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permita dar por resuelta la situación.

El dirigente 'popular' ha pedido que se hagan públicos el listado de deficiencias técnicas, estructurales y funcionales detectadas, las actuaciones realizadas para corregirlas y las carencias que continúan pendientes, junto con un calendario para su resolución. También ha reclamado información sobre el mantenimiento y las inversiones previstas en las instalaciones de la Guardia Civil en Ujo.

Rodríguez ha defendido que la puesta en servicio del nuevo cuartel, cuya construcción se ha prolongado durante 16 años, debe ir acompañada de las actuaciones necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de trabajo a los agentes. "La Guardia Civil no necesita propaganda, sino medios, instalaciones dignas y un Ministerio que escuche y dé respuesta a los profesionales", ha afirmado.