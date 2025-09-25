El PP pide rebajar impuestos en Asturias y eliminar Sucesiones y Donaciones

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular defenderá este viernes en el Pleno de la Junta General una rebaja de impuestos y la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones mediante una batería de propuestas de resolución centradas, algunas de ellas, en la fiscalidad y financiación autonómica y a las que ha tenido acceso Europa Press.

Las iniciativas del PP llegan después de que el portavoz parlamentario y presidente del partido en Asturias, Álvaro Queipo, anunciase su rechazo a negociar los Presupuestos del Principado para 2026 si el Gobierno asturiano no retira su proyecto de reforma fiscal que "propone subir el IRPF a los asturianos".

En el ámbito fiscal, los 'populares' defienden deflactar los tramos autonómicos del IRPF, así como el mínimo personal y familiar, el mínimo por descendiente, ascendiente y por cuidado de personas con discapacidad. Además, instan a rechazar cualquier subida y a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tanto en su modalidad de sucesiones como de donaciones, para los grupos de parentesco I y II, y ampliar los beneficios fiscales a los grupos III y IV.

En materia de financiación, el Grupo Parlamentario Popular propone mostrar el rechazo a cualquier modelo singular para Cataluña que rompa con la caja común o el principio de solidaridad interterritorial. Además, insta al Gobierno de España a presentar "a la mayor brevedad" una renovación del Sistema de Financiación Autonómica basada en los principios de equidad, nivelación y solidaridad, en línea con los acuerdos alcanzados en la Mesa de Financiación del Principado. También propondrá refrendar el respeto a la autonomía fiscal de las comunidades recogida en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la legislación tributaria vigente.