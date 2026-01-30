PP y Pumares critican "el silencio y la huida" de Barbón a la hora de fijar su posición sobre la financiación

Pleno extraoridnario. - GRUPO PARLAMENTARIO PSOE

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP y el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, han criticado este viernes "el silencio y la huida" del presidente del Principado, Adrián Barbón, a la hora de dar explicaciones sobre la posición del Ejecutivo asturiano respesto a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno Central. Lo hicieron en el sobre en el Pleno extraodinario que han impulsado para abordar esta cuestión y en la que ha comparecido el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Desde el PP, el diputado Andrés Ruiz, ha manifestado que su grupo sigue en la declaración del foro de Santiago" sin dudas, sin complejos, sin miedos, pero sin silencios" porque la realidad es que Asturias sale perjudicada tanto en el reparto como en la posición que ocupa en el reparto y ante esta situación "no sirven las explicaciones peregrinas, como las ofrecidas por la delegada de Sánchez en Asturias, Lastra ni las palabras crípticas de Barbón".

"Usted no es capaz de decir no a este modelo y tiene que refugiarse en muecas de contrariedad que disimulen que no sabe qué hacer ni cómo liderar Asturias frente a lo que se viene encima. Qué cobarde y apocado se ve a este presidente en su escaño cuando se niega a dar la cara, subirse a la tribuna y hablar de lo que piensa sobre este sistema de financiación", dijo Ruiz.

El diputado 'popular' ha vuelto a poner de manifiesto el rechazo de su partido a la propuesta de modelo de financiación y lo ha tildado como un "reparto para fabricar una ordinalidad a la carta que pase por criterio técnico lo que es pura y dura necesidad y arbitrariedad política"

"Desde el Partido Popular de Asturias decimos no a este abuso que nos olvida, nos relega y nos insulta a partes iguales", indicó Andrés Ruiz.

El otro proponente del Pleno extraordinario, el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha indicado que no se entiende que Adrián Barbón "huya del Parlamento como gato escaldado del agua caliente" y ha acusado al Gobierno asturiano de "escenificar una falsa resistencia y montar un teatro de indignación previa para que parezca que se interesan y que están radicalmente en contra, pero al final el objetivo es claro y es que Pedro Sánchez siga igual, que los privilegios de los socios sigan igual y que Asturias, como siempre, se resigne a lo de siempre".

Considera el diputado del Grupo Mixto que hay pocos asuntos tan importantes como la reforma del sistema de diferenciación autonómica y hay pocos también que al menos sobre el papel generen tanto consenso.

Por ello ha preguntado al Gobierno si de verdad "se toman esta negociación en serio o les quieren engañar". "¿Le han encargado sus jefes a Adrián Barbón que nos tenga entretenidos a unas sabiendas de cuál es el resultado final?", dijo Pumares.

Desde Vox, Gonzalo Centeno, ha indicado que "en este modelo de financiación que se nos presenta, el noroeste peninsular y la España vaciada fueron la moneda de cambio con la que Pedro Sánchez mercadeó" y ha considerado que este modelo es una trampa política diseñada "para blindar el despilfarro y poner a unos por delante de otros".

"Ha venido usted --en referencia a Guillermo Peláez-- aquí a pedir y claro, no hay capote que pueda con este toro porque esto es tremendo", ha dicho Centeno, que ha denunciado que este "sistema perverso" ha derivado en una "guerra entre reinos de taifas", donde algunas comunidades financian "la construcción nacional", mientras otras, como Asturias, sostienen "folklore y clientelismo político".

"Transferir más impuestos sin cambiar los incentivos es como echar cada vez más agua a un cubo agujereado", ha afirmado el diputado de Vox.

POSTURA DEL GOBIERNO Y LOS GRUPOS DE IZQUIERDAS

La diputada socialista, Dolores Carcedo, ha manifestado que la única propuesta para el modelo de financiación es la que ha presentado el Gobierno, porque ha incidido en que "de la reunión del PP en Zaragoza no salió otra distinta". "No hay modelo del Partido Popular y por eso han vuelto a hacer lo mismo que el año pasado, lo que hacen siempre, un uso partidista de la financiación autonómica", dijo Carcedo.

Ha explicado además que la postura de los socialistas asturianos no ha variado en este aspecto y es la misma que la reflejada en la Declaración de Santiago, el acuerdo de la Junta General en la pasada legislatura, los varios documentos de esta, sin ir más lejos la resolución aprobada por esta Junta en el Pleno del 21 de julio de 2025.

"Esta propuesta, tal y como está planteada no responde al modelo que defiende Asturias. Por esta razón entendemos que es preciso negociar para cambiarla y que recoja los planteamientos que defendemos", dijo la diputada socialista,

El diputado de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas ha calificado este Pleno de "día de la marmota" y incidido en que para Convocatoria "disponer al fin de una propuesta de financiación autonómica concreta es un magnífico primer paso" y ha añadido que esta propuesta les parece que tiene elementos positivos y otros que son mejorables.

"Hoy tenemos algo sobre lo que debatir, y no conjeturas o el clásico festival de hipérboles al que nos tiene acostumbrada la derecha", dijo Vegas, que ha recordado al PP que en este modelo que se propone no existe ni cupo ni ordinalidad. "Repito no existe ni cupo ni ordinalidad lo digo para los heraldos del apocalipsis", dijo el diputado de IU.

Vegas ha sido muy crítico con el comportamiento del PP, asegurando que "son el mejor aliado posible del secesionismo cuando ustedes gobiernan se convierten en una fábrica de independentistas gracias a sus discursos inflamados". A los socialistas les ha "rogado que no le compren el marco político a la derecha en materia de financiación autonómica".

"Ahora toca que el Gobierno del Principado se siente con la Ministra de Hacienda para tratar de corregir aquellos elementos que perjudican a Asturias. Y lo que nos pide el PP es que ni nos sentemos. Nos piden que este gobierno progresista sea irresponsable y que no pelee por lo que le corresponde a los asturianos y las asturianas", dijo.

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha incidido en que la reforma actual del sistema de financiación llega tarde y además "nace intoxicada por el acuerdo bilateral entre el PSOE y ERC".

Pero además "tal como está pensada, la reforma no responde a las necesidades de Asturias y no atiende a sus particularidades". En este sentido Tomé ha incidido en que "sería ridículo tolerar una reforma que nos hace saltar de la sartén para caer en las brasas". "Así que no podemos avalar una reforma que empeora la financiación de los servicios públicos en Asturias con respecto al modelo actual", dijo la diputada del Grupo Mixto.

En este sentido Tomé ha manifestado que a Barbón no le tiemblen las manos a la hora de exigir que se respete Asturias. Eso sí, también ha destacado que "el PP no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones en esta materia porque cuando gobernaba Rajoy, con mayoría absoluta, no reformaron el modelo y además el presidente Aznar efectivamente transitó la vía de las negociaciones bilaterales con Cataluña". Así mismo ha incidido en que la propuesta que han lanzado desde el PP tampoco está pensada para Asturias, sino que está pensada para "los intereses de Ayuso en Madrid, su jefa al fin y al cabo".

REPROBACIÓN DEL CONSEJERO

Por otra parte PP y el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares llevaron al Pleno una Proposición no de ley sobre la reprobación del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez Álvarez.