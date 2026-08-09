Prado elogia a la Policía Local de Oviedo tras el tiroteo en Santa Susana: "Demuestra su valentía"

Archivo - El concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, José Ramón Prado - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado, ha felicitado este domingo a los agentes de la Policía Local que han intervenido esta mañana en la detención de un hombre que disparó a otro en la calle Santa Susana de la capital asturiana. "Han protagonizado una intervención especialmente destacada y que demuestra, una vez más, el nivel de preparación, profesionalidad y capacidad de respuesta de nuestro cuerpo policial", ha dicho.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, el edil ha destacado la "rápida actuación" de los agentes, que permitió poner en marcha la búsqueda del sospechoso y localizarlo poco después en una vivienda de la calle Pérez de Ayala.

"Es una intervención de enorme importancia y quiero destacar especialmente la profesionalidad y la valentía demostradas por los agentes, porque detrás de una actuación como esta hay preparación, coordinación, conocimiento del territorio y capacidad para tomar decisiones en muy poco tiempo ante situaciones potencialmente peligrosas", ha agregado.

Prado también ha puesto en valor la coordinación existente con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha enfatizado que "desde el primer momento se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, y el trabajo desarrollado permitió avanzar rápidamente en la localización del sospechoso y culminar con su detención".

"APUESTA DECIDIDA" POR LA POLICÍA LOCAL DE OVIEDO

Esta actuación, ha indicado, es también un "buen ejemplo" de la "apuesta decidida" del Ayuntamiento por la Policía Local. En este punto ha explicado que el área de Seguridad Ciudadana trabaja para reforzar la plantilla, para mejorar y ampliar la formación de los agentes y para seguir modernizando los medios y equipos con los que desarrollan su trabajo.

Prado ha indicado que el objetivo del Ayuntamiento es que los policías dispongan de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para afrontar "con las máximas garantías" situaciones complejas como la que se ha producido esta mañana. "La seguridad exige inversión, exige preparación y exige también contar con una plantilla suficiente", ha enfatizado, asegurando que actuaciones como la de hoy "demuestran que ese esfuerzo está dando resultados".

"Tenemos una Policía Local preparada, profesional y comprometida con Oviedo, capaz de reaccionar con rapidez ante situaciones de riesgo y de proteger a los ciudadanos incluso en intervenciones especialmente delicadas", ha asegurado.