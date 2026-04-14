El precio del alquiler en Asturias alcanza su máximo histórico y ya alcanza los 12 euros por metro cuadrado

Edificio de pisos en Oviedo con varios carteles de venta de viviendas. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de alquiler ha aumentado un 2,7% en el Principado de Asturias durante el primer trimestre de 2026, según el índice publicado por Fotocasa. Se trata del tercer incremento trimestral más alto en este periodo del año desde 2021 y sitúa el precio de la vivienda de alquiler en 12 euros por metro cuadrado al mes.

Con estas cifras, Asturias alcanza por primera vez la cota de los 12 euros por metro cuadrado, su máximo histórico. Según ha explicado la directora de estudios de Fotocasa, María Matos, con las cifras de marzo, el Principado "ha dejado de ser una región de precios moderados" para entrar en una fase de crecimiento sostenido.

En las tres ciudades analizadas por el portal inmobiliario, el precio de la vivienda trimestral del alquiler ha subido en marzo de 2026. En Gijón ha aumentado un 4,4%, en Avilés un 1,6% y en Oviedo un 1%. En cuanto al ranking de precios por municipios, las tres ciudades superan la barrera de los 10,00 euros por metro cuadrado al mes, y en concreto, se paga en Gijón 13,43 euros por metro cuadrado al mes. Le siguen, Oviedo con 11,82 euros por metro cuadrado al mes y Avilés con 10,34 euros por metro cuadrado al mes.

A nivel nacional, en marzo doce de las comunidades autónomas han superado sus precios máximos: Madrid con 21,69 euro/m2 al mes, Baleares con 19,50 euro/m2 al mes, País Vasco con 17,68 euro/m2 al mes, Canarias con 15,88 euro/m2 al mes, Extremadura con 7,53 euro/m2 al mes, Asturias con 12,00 euro/m2 al mes, Región de Murcia con 10,43 euro/m2 al mes, Galicia con 10,43 euro/m2 al mes, Castilla y León con 10,12 euro/m2 al mes, Andalucía con 12,32 euro/m2 al mes, Comunitat Valenciana con 14,46 euro/m2 al mes y Aragón con 11,45 euro/m2 al mes.