El precio de la vivienda de segunda mano sube un 5,4% en el tercer trimestre en Asturias, según Fotocasa

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Asturias ha aumentado un 5,4 por ciento en el tercer trimestre, según el índice inmobiliario de Fotocasa. En los primeros nueve meses del año, el Principado de Asturias ha experimentado variaciones positivas en el precio de la vivienda de segunda mano y en concreto, cierra el tercer trimestre de 2025 con la subida trimestral del 5,4% y una subida interanual del 21,5%, la más acusada desde hace 21 años en este periodo del año.

Estos aumentos detectados en septiembre sitúan el precio de la vivienda en venta en 2.143 euros por metro cuadrado. De los 12 municipios analizados por Fotocasa con variación trimestral en septiembre de 2025, en nueve de ellos se producen incrementos en el precio de la vivienda por metro cuadrado.

Corvera de Asturias ha visto disparar los precios del metro cuadrado de vivienda un 9,5%. A este se le suman los incrementos trimestrales de los municipios de San Martín del Rey Aurelio (8,1%), Langreo (5,2%), Mieres (4,9%), Grado (4,8%), Gijón (4,4%), Aller (2,7%), Oviedo (2,1%) y Pravia (0,9%). Por otro lado, descienden los precios en Siero (-0,4%), Llanes (-0,7%) y Avilés (-2,6%).

Son tres los municipios con precios superiores a los 2.000 euros/m2 y son: Llanes con 3.005 euros/m2, Gijón con 2.906 euros/m2 y Oviedo con 2.413 euros/m2. Le siguen, Avilés con 1.795 euros/m2, Siero con 1.462 euros/m2, Corvera de Asturias con 1.371 euros/m2, Grado con 1.196 euros/m2, Mieres con 1.149 euros/m2, Pravia con 1.120 euros/m2, Aller con 1.010 euros/m2, Langreo con 980 euros/m2 y San Martín del Rey Aurelio con 971 euros/m2.

DATOS NACIONALES

En las CCAA, este tercer trimestre de 2025 se presenta con 16 subidas trimestrales e interanuales. La autonomía con el mayor incremento trimestral es Asturias (5,4%), seguida de Andalucía (4,4%), Cantabria (3,9%), Madrid (3,9%), Comunitat Valenciana (3,4%), Baleares (2,9%), Galicia (2,9%), Canarias (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%), Región de Murcia (1,7%), País Vasco (1,3%), Cataluña (1,1%), La Rioja (1,1%), Navarra (0,7%), Extremadura (0,5%) y Castilla y León (0,4%). Por otro lado, la única comunidad en la que se produce descenso es Aragón (-0,9%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Baleares, ocupa el primer puesto y supera la barrera de los 5.000 euros por quinto mes consecutivo, en concreto se paga por Baleares 5.048 euros/m2.

Baleares alcanza precios máximos en cinco de los nueve meses transcurridos de 2025, superando los precios de los registros del Índice Fotocasa. En el orden de precios, le siguen las comunidades de Madrid con 4.973 euros/m2, País Vasco con 3.567 euros/m2, Canarias con 3.184 euros/m2, Cataluña con 3.115 euros/m2, Andalucía con 2.671 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.479 euros/m2, Cantabria con 2.377 euros/m2, Asturias con 2.143 euros/m2, Navarra con 2.136 euros/m2, Galicia con 2.047 euros/m2, Aragón con 1.805 euros/m2, Región de Murcia con 1.740 euros/m2, La Rioja con 1.736 euros/m2, Castilla y León con 1.634 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.277 euros/m2 y Extremadura con 1.272 euros/m2.