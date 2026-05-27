La presidenta de ATA Asturias se reúne con Mujeres de Empresa para analizar los problemas de las autónomas

Reunión - ATA ASTURIAS

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Asturias, Patricia Oreña, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de la Asociación Mujeres de Empresa de Asturias con el fin de compartir y analizar las principales inquietudes comunes que afectan al colectivo de mujeres autónomas y emprendedoras de la comunidad.

La reunión ha servido para abordar de forma conjunta diversas cuestiones relacionadas con la fiscalidad, la protección social o las cotizaciones de las trabajadoras por cuenta propia. Durante la reunión, ambas organizaciones han compartido sus experiencias ante una serie de preocupaciones mutuas y han analizado la implantación del IVA franquiciado, una medida impulsada por la Unión Europea que se encuentra pendiente de aplicación en España.

A este respecto, Oreña ha apuntado que España es el único país de Europa que todavía no tiene en vigor esta medida, cuya aplicación supone una preocupación importante debido al ahorro de trámites y burocracia que conlleva.

Asimismo, las dos entidades han mostrado su preocupación por la falta de cobertura específica durante el periodo de lactancia materna para las trabajadoras autónomas. La presidenta de ATA Asturias ha recordado que esta reivindicación concreta formó parte de los compromisos que se adquirieron durante la negociación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que afecta al colectivo.

Por otra parte, otro de los temas centrales del encuentro ha sido la situación en la que se encuentran los profesionales autónomos durante los procesos de incapacidad temporal. En concreto, se ha examinado el mantenimiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante los primeros 60 días de la baja laboral de los trabajadores. Oreña ha resaltado que la reunión ha resultado muy interesante y ha adelantado que planean poner en marcha una serie de actividades en un futuro próximo.