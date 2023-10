"El presidente hablará conmigo como diputada para los presupuestos, no con Podemos", dice Covadonga Tomé

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha indicado este lunes que aún no tiene noticias sobre su situación en Podemos porque no han nombrado un instructor sobre su proceso y "no sabe cuál es el camino de dicho proceso. Lo que si tiene claro Tomé es que "pase lo que pase no va a devolver el acta de diputada".

"No se si todo esto es una bomba de humo y va quedar en nada, de hecho yo tengo un proceso abierto anterior a las autonómicas que aun no se resolvió. En este caso no se si se resolverá o no. Lo que sin duda tengo claro es que no voy a devolver el acta de diputada que es de los ciudadanos que decidieron apoyar una candidatura concreta votándonos. No voy a dejar el acta por una guerra de desgaste para conseguir que me vaya", ha insistido Tomé, respecto a su suspensión cautelar de militancia.

Respecto a si desde el PSOE se han dirigido a ella para negociar los presupuestos de 2024, tomé ha indicado que "independientemente de lo que ocurra internamente en el partido y de que ella está suspendida cautelarmente de militancia, está claro que "el presidente no tiene nada que hablar con Podemos, tendrá que hablar con ella como diputada de la Junta General".

En este sentido, Covadonga Tomé ha manifestado que aun no ha tenido ninguna conversación formal para llevar a cabo dicha negociación, pero si "comentarios que le hacen ser consciente de que la negociación va ser con ella".

MOCIÓN EN EL PLENO

Tomé hacía estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la moción que defenderá e en el Pleno para pedir que se derogue Ley de Calidad Ambiental o que al menos se modifiquen las cuestiones más polémicas como aquellos artículos que rebajan las exigencias medioambientales.

"Esperamos que al menos IU, que en su momento fue tan beligerante con este asunto apoye nuestra moción", ha manifestado Tomé, que ha indicado que han hablado con ellos pero no les han dejado clara la posición que adoptarán en el Pleno.