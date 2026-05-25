Previsión meteorológica de Asturias para hoy, lunes, día 25 de mayo de 2026

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 25 de mayo de 2026 en Asturias tormentas localmente fuertes, sin descartar granizo asociado y rachas muy fuertes. Temperaturas máximas en ascenso localmente notable en el litoral oriental, serán elevadas en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 33; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 32, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 32.

En el mar, viento este o noreste 2 a 4, localmente 5 al oeste de Peñas, amainando a Variable 1 a 3 al final. Marejadilla, ocasionalmente marejada al oeste de Peñas. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros a partir de la madrugada. Áreas de bruma o niebla de madrugada. Localmente regular o mala.